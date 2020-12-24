Рожкова та Сологуб оскаржують догани Ради НБУ в Окружному адмінсуді Києва

Окружний адміністративний суд Києва 24 грудня повідомив про позови від першої заступниці голови Національного банку Катерини Рожкової та заступника голови Дмитра Сологуба проти Ради НБУ.

«ОАСК просять визнати протиправними та скасування рішення Ради Національного банку України, що датовані жовтнем 2020 року, про надання оцінки діям першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової та заступника голови НБУ Дмитра Сологуба», – йдеться в повідомленні.

Також, зазначають у суді, позивачі просять ОАСК визнати протиправним і скасувати рішення Ради Нацбанку про порушення ними трудової дисципліни.

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Зараз Окружний адміністративний суд вирішує, чи відкривати провадження за позовами Сологуба і Рожкової.

5 жовтня Рада Національного банку України висловила недовіру і оголосила догану членам правління НБУ Катерині Рожковій і Дмитрові Сологубу. Як заявив Радіо Свобода член Ради Віталій Шапран, рішення ухвалили через низку причин, зокрема, публічну критику регулятора.

Міжнародний валютний фонд і Сполучені Штати розкритикували це рішення.

Катерина Рожкова і Дмитро Сологуб раніше працювали у команді ексголови НБУ – Якова Смолія.

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Верховна Рада звільнила його 3 липня, тоді під час засідання парламенту Смолій серед причин свого рішення про відставку назвав «використання Ради НБУ для створення корпоративного конфлікту всередині інституції». Після того Катерина Рожкова виконувала його повноваження.

Згодом Верховна Рада України підтримала кандидатуру Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України.