НБУ посилив гривню на 11 копійок щодо долара, міжбанк знайшов баланс

Національний банк України вперше цього тижня посилив гривню проти долара США, відбивши тенденції, що спостерігалися впродовж останніх двох сесій на міжбанківському валютному ринку.

НБУ встановив на 28 грудня курс 28 гривень 35 копійок за долар, це на 11 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на міжбанку відкрилися на рівні 28 гривень 41–44 копійки, але впродовж першої половини сесії гривня зміцнювалася, свідчать дані Finance.ua. Найнижчі котирування 24 грудня зафіксовані на рівні 28 гривень 33–35 копійок за долар, але до кінця сесії американська валюта майже надолужила втрати, і торги закрилися на позначках 28 гривень 37,5–40 копійок за долар.

«На торгах по долару при проведенні поодиноких угод попит дещо перевищує пропозицію. Йдуть операції по лотах до 200 тисяч доларів. Звістка щодо отримання відшкодувань ПДВ деякими експортерами частково грає на користь зростання котирувань», – відзначили експерти сайту «Мінфін» станом на 16:00.