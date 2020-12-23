Курс НБУ наближається до трирічного мінімуму в парі гривня-долар

Національний банк України встановив на 24 грудня курс 28 гривень 46 копійок за долар, це на 21 копійку більше за офіційний курс на сьогодні і на 14 копійок менше за рекордне цього року значення, зафіксоване 4 листопада.

Рекордний за останні три роки курс був зафіксований 23 січня 2018 року, тоді він становив 28 гривень 88 копійок за долар, але довго на такому рівні американська валюта не протрималася.

Дані міжбанківського валютного ринку свідчать, що тренд на зростання долара близький до вичерпання. За даними Finance.ua, 23 грудня торги розпочалися на рівні 28 гривень 40–43 копійки, і більшу частину сесії котирування перебували на позначках 28 гривень 47–49,5 копійки за долар. Під кінець торгового дня котирування опустилися майже до рівня відкриття – 28 гривень 41–44 копійки.

Національний банк України сьогодні двічі виходив на торги з метою приборкати зростання долара. За курсом 28 гривень 45 копійок регулятор продав 20 мільйонів доларів, але згодом продавав американську валюту вже за 28 гривень 49 копійок, що і стало орієнтиром для учасників ринку.