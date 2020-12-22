Обвал гривні триває третій день поспіль – на міжбанку та за курсом НБУ

Українська гривня вже третій день поспіль стрімко знецінюється щодо долара США як на міжбанківському валютному ринку, так і за курсом НБУ.

За даними Finance.ua, торги на міжбанку розпочалися на рівні 28 гривень 20–23 копійки за долар, за перші півтори години котирування опустилися до 28 гривень 16–18 копійок, але згодом до завершення сесії американська валюта лише дорожчала – аж до 28 гривень 40–43 копійок за долар на момент закриття торгів.

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 28 гривень 18 копійок за одиницю американської валюти, що вже було на 14 копійок вище за офіційний курс на 22 грудня, але курс НБУ на 23 грудня сягнув 28 гривень 25 копійок за долар, тобто за добу національна валюта офіційно втратила 21 копійку.

Учасники торгів упродовж усього дня очікували на вихід на торги Нацбанку з пропозицією валюти, але регулятор запропонував долар за курсом 28 гривень 42 копійки лише наприкінці активної частини сесії, фактично закріпивши досягнуті на ринку орієнтири.

Якщо знецінення гривні триватиме такими ж темпами, то вже в середу, 23 грудня, міжбанк може наблизитися до максимальних значень у парі гривня-долар за останні три роки. У листопаді котирування сягали 28 гривень 60 копійок за долар.