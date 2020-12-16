На міжбанку зупинився обвал долара

На українському міжбанківському ринку зупинився обвал американської валюти, який тривав понад тиждень.

За даними Finance.ua, станом на 13:40 котирування становлять 27 гривень 75,5–77,5 копійки за долар – це точно такі ж показники, як і під час відкриття торгів. У першу годину торгів долар падав до 27 гривень 67–68,5 копійки, але згодом тренд змінився.

«На торгах ближче до обіду попит по долару поступово почав перевищувати пропозицію за рахунок виходу на ринок великих покупців. Це призводить до зростання курсу», – відзначили аналітики сайту «Мінфін», які відстежують перебіг торгів.

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 27 гривень 72 копійки за долар, це на 4 копійки менше за офіційний курс на 16 грудня.

Причиною зміцнення гривні стало повернення зацікавленості іноземних інвесторів у купівлі українських облігацій внутрішньої державної позики. Це сталося, з одного боку, через послаблення позицій долара проти провідних світових валют, з іншого – через підвищення Міністерством фінансів України ставок за цінними паперами.