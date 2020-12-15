НБУ посилив гривню ще на 11 копійок щодо долара

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 76 копійок за долар, це на 11 копійок менше за офіційний курс на 15 грудня.

На українському міжбанківському ринку американська валюта теж втрачає позиції. За даними Finance.ua, станом на 12:30 котирування опустилися на 9 копійок від рівня відкриття і становлять 27 гривень 75–76,5 копійки за долар.

«НБУ вже двічі виходив з викупом долара. Цього разу – по 27,75 гривні. Повторний вихід регулятора дещо вирівняв попит і пропозицію», – повідомив сайт «Мінфін», який також інформував, що перші 20 мільйонів доларів регулятор викупив ще по 27 гривень 82 копійки на старті сесії.

Нині гривня перебуває на понад тримісячному максимумі щодо долара. Востаннє на рівні 27 гривень 76–78 копійок за долар торги на міжбанку завершилися 7 вересня.

Причиною зміцнення гривні стало повернення зацікавленості іноземних інвесторів у купівлі українських облігацій внутрішньої державної позики. Це сталося, з одного боку, через послаблення позицій долара проти провідних світових валют, з іншого – через підвищення Міністерством фінансів України ставок за цінними паперами.