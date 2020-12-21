З Офісу президента пішла заступниця Єрмака, яка відповідала за економіку

Заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів оголосила про відставку за власним бажанням.

«Я залишаю посаду заступника керівника Офісу президента. Це був неймовірний досвід та велика відповідальність у складний для країни час. І я дякую Володимиру Зеленському та кожному, з ким ми працювали разом і досягали результатів», – написала чиновниця і навела приклади успіхів у своїй роботі, до яких зараховує прозорі аукціони з приватизації державного майна та продажу дозволів на користування надрами, перші концесійні угоди та новий закон про концесію, початок лібералізації спиртової галузі та інші.

У телеграм-каналі Офісу президента України вказано, що «Володимир Зеленський відзначив важливу роль пані Юлії у своїй команді».

«За словами глави держави, вона зробила вагомий внесок в економічний розвиток України. Так, за її участю були напрацьовані заходи з підтримки людей і бізнесу на період посилення карантинних обмежень, ухвалена низка важливих законів та налагоджена тісна співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема з МВФ», – ідеться в повідомленні.

Раніше цього мсяця Юлія Ковалів заявляла, що макроекономічна ситуація в Україні залишається стабільною всупереч рецесії у світовій економіці.

«Ми бачимо стабільність валюти, стабільність фінансового ринку, бачимо одну із найнижчих історично облікових ставок Національного банку, ми бачимо низькі рівні інфляції. Відповідно, у порівнянні з іншими глобальними кризами – 2008 року, 2014-15-х років – насправді цей рік відносно спокійний і стабільний з точки зору фінансового ринку», – сказала Ковалів на першій щорічній міжнародній конференції, організованій UkraineInvest.

Також у грудні Національний банк України зберіг облікову ставку на найнижчому рівні 6% (він тримається вже понад пів року), а Міністерство фінансів України змогло провести успішне розміщення ОВДП на суму майже 16 мільярдів гривень.

За оцінками Міністерства економіки, спад ВВП України за підсумками 2020 року становитиме близько 5%.