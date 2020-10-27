Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
27 жовтня 2020, Київ 15:08
Новини | Коронавірус

Заступниця Єрмака повідомила, що захворіла на COVID-19

Будівля Офісу президента України, ілюстративне фото

Заступниця керівника Офісу президента України Юлія Ковалів повідомила, що разом із родиною захворіла на нову коронавірусну інфекцію та перебуває на самоізоляції.

«Наша сім’я також поповнила невтішну статистику. На жаль, разом з чоловіком та дітьми отримали позитивні тести на COVID-19. Попри те, що ми чітко дотримувались всіх протиепідемічних норм, ця хвороба не обійшла і нас стороною», – написала чиновниця у фейсбуці і додала, що «почуваємося задовільно, під наглядом лікаря».

«Вірус дуже близько, поруч з нами. Носіть маски, уникайте масових скупчень людей, зберігайте соціальну дистанцію, мийте руки та бережіть себе та оточуючих», – закликала Юлія Ковалів.

В Україні станом на ранок 27 жовтня зареєстровано 6 677 випадків зараження COVID-19. За добу померли 126 людей із таким діагнозом, одужали 2799.

За даними університету Джонса Гопкінса (США), станом на 27 жовтня у світі зареєстровано понад 43,5 мільйона випадків захворювання на COVID-19, понад 1 мільйон 160 тисяч хворих померли, більш як 29,2 мільйона одужали.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG