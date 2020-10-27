Заступниця Єрмака повідомила, що захворіла на COVID-19

Заступниця керівника Офісу президента України Юлія Ковалів повідомила, що разом із родиною захворіла на нову коронавірусну інфекцію та перебуває на самоізоляції.

«Наша сім’я також поповнила невтішну статистику. На жаль, разом з чоловіком та дітьми отримали позитивні тести на COVID-19. Попри те, що ми чітко дотримувались всіх протиепідемічних норм, ця хвороба не обійшла і нас стороною», – написала чиновниця у фейсбуці і додала, що «почуваємося задовільно, під наглядом лікаря».

«Вірус дуже близько, поруч з нами. Носіть маски, уникайте масових скупчень людей, зберігайте соціальну дистанцію, мийте руки та бережіть себе та оточуючих», – закликала Юлія Ковалів.

В Україні станом на ранок 27 жовтня зареєстровано 6 677 випадків зараження COVID-19. За добу померли 126 людей із таким діагнозом, одужали 2799.

За даними університету Джонса Гопкінса (США), станом на 27 жовтня у світі зареєстровано понад 43,5 мільйона випадків захворювання на COVID-19, понад 1 мільйон 160 тисяч хворих померли, більш як 29,2 мільйона одужали.