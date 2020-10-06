«Позиції Коломойського посилилися, тиск на НБУ продовжується» – Фурса

Заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубові висловили недовіру та оголосили догану. Це зробила Рада Нацбанку. Таке рішення викликало суперечку серед фахівців стосовно повноважень Ради НБУ, а також спричинило низку критичних заяв. Зокрема прозвучали обвинувачення Нацбанку у зростанні впливу на його політику з боку бізнесмена Ігоря Коломойського та прогнози щодо можливих ускладнень з отриманням кредитів від міжнародних партнерів, зокрема Міжнародного валютного фонду.

Катерина Рожкова та Дмитро Сологуб раніше працювали у команді попереднього голови НБУ – Якова Смолія, звільненого у серпні 2020 року. Нині голова Ради НБУ Богдан Данилишин повідомив, що двом заступникам голови Нацбанку висловлено недовіру та оголошено догану.

«За порушення розпорядчих актів НБУ, Кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ, порушення вимог КЗпП України», – зокрема написав Данилишин на своїй сторінці у фейсбуці.

Позиції Коломойського

Рада НБУ не мала права ухвалювати таке рішення. Воно може підірвати довіру міжнародних фінансових партнерів до національного регулятора України, переконує у розмові з Радіо Свобода інвестиційний банкір Сергій Фурса. На його думку, рішення Ради НБУ свідчить про часткову втрату незалежності Національним банком.

Позиції Коломойського посилися і політичний тиск на Національний банк продовжується

«Це означає, що позиції пана Коломойського посилися і політичний тиск на Національний банк продовжується, власне на останніх незалежних членів Правління Національного банку, які поки що зберігали незалежність регулятора. Цей тиск посилюється, і це посилає дуже негативний сигнал нашим міжнародним партнерам та інвесторам. Ця ситуація виглядає дуже абсурдною для будь-якого іноземного інвестора. Наші іноземні партнери – і кредитори, і інвестори – завжди дуже позитивно оцінювали реформи Національного банку, його політику і людей в Національному банку. Тому пан Сологуб – один з найповажніших людей для іноземних інвесторів з точки зору оцінки того, що відбувається в Україні. І зараз це сприймається негативно», – каже Фурса.

Як у 1990-х

Вплив олігархів на рішення національного регулятора заперечує член Ради НБУ Віталій Шапран, який нібито і був ініціатором оголошення догани та висловлення недовіри Катерині Рожковій та Дмитрові Сологубу.

Крім того, Шапран посилює свою аргументацію тим, що наголошує на неабиякому прогресі у системі управління Національним банком.

У лихих 90-х рр. декого з членів Правління просто перестріли б у під’їзді власного будинку

«Я в захваті від значного прогресу, який зараз спостерігається у системі корпоративного управління НБУ і в Україні в цілому. У лихих 90-х рр. декого з членів Правління просто перестріли б у під’їзді власного будинку (згадайте історію пана Гетьмана). За часів Віктора Андрійовича (а потім і Федоровича) їх би просто звільнили в кращих рейдерських традиціях, а потім би вони роками поновлювались через суди», – пише на своїй сторінці у фейсбуці Віталій Шапран.

На таку заяву члена Ради НБУ відповіла заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.

«Зважаючи на велику кількість загроз, які я регулярно отримую особисто, Ваші слова можуть бути (звичайно у майбутньому) протрактовані неоднозначно», – зауважила Рожкова у коментарі під дописом у фейсбуці Віталія Шапрана.

Заяви представників керівництва НБУ, які можна розуміти як погрозу, лише підкреслюють те, що на Рожкову і Сологуба чиниться тиск як на членів команди попереднього очільника, що ніяк не посилює позиції незалежності Національного банку України, зауважив у коментарі Радіо Свобода колишній голова Державної митної служби, економіст Максим Нефьодов.

Вся команда, яка була у Національному банку, їх намагаються різними методами видавити

«Це явно вкладається, на жаль, в загальний тренд – вся команда, яка була у Національному банку, їх намагаються різними методами видавити, при чому навіть не ховаючи це і часто під якийсь кураж. Бо огидно те, що пише пан Шапран, автор ось цієї пропозиції в Раді Нацбанку», – зазначає Нефьодов.

Дмитро Сологуб догану сприйняв як покарання за власну точку зору, яку він висловив українським виданням.

«Виглядає дико отримати догану за професійні та неупереджені комунікації ,навіть якщо інтерв’ю @interfaxua та коментар @KyivPost не сподобались багатьом у владних кабінетах», – написав Сологуб у твітері.

Але з приходом Кирила Шевченка на посаду голови НБУ змінилася, у першу чергу, політика національного регулятора. З цієї точки зору заміна усіє команди виглядає виправдано, вважає голова ради Асоціації українських банків Станіслав Аржевітін.

Якщо зараз буде нова монетарна політика, люди, які були на іншій політиці, мають добровільно відійти у бік

«Це було очікувано, коли міняється керівництво, голова Національного банку. Нарешті відбуваються позитивні зміни у роботі регулятора, він повертається до кредитування реального сектору економіки. Засади грошово-кредитної політика на рік подає Правління НБУ, але проєкт надає Рада. Останнім часом з цього приводу тривав конфлікт між Правлінням і Радою. З приходом Шевченка на посаду голови НБУ публічний конфлікт з іншими керівниками зник. Якщо зараз буде нова монетарна політика, люди, які були на іншій політиці, мають добровільно відійти у бік. Рада має пряме відношення до призначення, до оцінки заступників. Звільнення може бути лише за подання голови. Але, що стосується оцінки, то це у повноваженнях Ради», – наголошує у коментарі Радіо Свобода Аржевітін.

Довіра і комунакація

Крім того, внутрішні рішення НБУ не мають впливати на відносини з міжнародними партнерами. Керівництво Національного банку здатне роз’яснити свої позиції іноземним кредиторам, зокрема МВФ, запевняє у розмові з Радіо Свобода член Ради НБУ Василь Горбаль.

Дописи і таке інше щодо олігархів – це страшилки, якими супроводжується та чи інша інформаційна хвиля, пов’язана з Нацбанком

«Я би не переводив кадрові і організаційні питання Національного банку, не аналізував би їх через площину наших відносин із міжнародними фінансовими партнерами. Єдине, я розумію, що з будь якого свого рішення як Правління Національного банку, так і Рада НБУ, з огляду на наш формат відносин з міжнародними фінансовими організаціями, повинні правильно комунікувати і пояснювати. Ми це усвідомлюємо, тому комунікуємо. А дописи і таке інше щодо олігархів – це страшилки, якими супроводжується та чи інша інформаційна хвиля, пов’язана з Нацбанком. Так само було під час ротації у Національному банку. На банківському ринку ситуація стабільна, і нічого надзвичайного не відбулося», – заявляє Горбаль.

Утім, саме спроба повністю змінити команду керівників НБУ і є свідченням того, що незалежність Нацбанку, як мінімум, опинилася під загрозою. Саме заради того, щоб регулятор не міг раптово змінювати свою політику під впливом політичних чинників і передбачено складну схему ротації керівництва, нагадує Сергій Фурса.

Національний банк має зберігати незалежність. Там же навмисно так рознесені строки повноважень членів Правління

«Змінювати заступників голови Національного банку лише через те, що прийшов новий його голова – це позиція, яка суперечить законодавству, яка суперечить логіці цього законодавства, адже Національний банк має зберігати незалежність. Там же навмисно так рознесені строки повноважень членів Правління, щоб вони не йшли і не приходили в один день. Це зроблено не просто так, а щоб політика була незмінна, щоб було неможливим з точки зору якихось політичних пертурбацій взяти і зруйнувати економічну політику. Вона має бути передбачуваною», – зауважує Фурса.

За рахунок платників податків?

Якщо ж у міжнародних партнерів виникнуть сумніви у незалежності НБУ, якщо згортатимуться реформи попередніх років, то українцям, скоріш за все, за це доведеться заплатити реальними грішми, припускає Максим Нефьодов.

Обурює те, яким чином це відбувається, якими радістю і завзяттям антиреформаторських сил це супроводжується

«Обурює те, яким чином це відбувається, якими радістю і завзяттям антиреформаторських сил це супроводжується. Зміна усієї команди через зміну голови Національного банку – це не може бути нормальною логікою. Це якраз і є питання незалежності Нацбанку. Це ж не просто красиві слова чи просто теорія. Це механізм захисту від раптових кон’юнктурних змін у політиці, яку проводить Нацбанк. Це послідовна ротація членів правління Нацбанку, коли не можна просто покарати керівника, який не подобається політикам. Ця ситуація впливає і на відносини НБУ з міжнародними фінансовими партнерами. Це ж врешті-решт багато факторів, які складаються або у позитивне рішення, або в негативне рішення, у відстрочку з наданням фінансування, чи більш дороге фінансування. Врешті-решт ми всі, як платники податків, платимо за професійні і непрофесійні дії посадовців», – каже Нефьодов.

У 2019 році Рада НБУ, очолювана Богданом Данилишиним, визнала діяльність Правління Національного банку в частині формування та реалізації валютно-курсової політики неефективною. У відповідь тодішній голова Нацбанку Яків Смолій заявив, що частина Ради НБУ безпідставно продукує негативну оцінку політиці НБУ.