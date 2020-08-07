Міжнародні резерви України зросли до 28,8 млрд доларів – НБУ

Міжнародні резерви України зросли до 28,8 мільярда доларів, повідомив Національний банк.

У липні золотовалютний запас зріс на 300 мільйонів доларів.

«Зростання резервів упродовж минулого місяця зумовлене насамперед успішним розміщенням урядом єврооблігацій», – пояснили в НБУ.

Водночас у липні попит на валюту на міжбанківському валютному ринку дещо перевищував пропозицію, тому Національний банк відновив інтервенції з продажу валюти для згладжування надмірних коливань. За місяць регулятор продав майже 500 мільйонів доларів. При цьому в окремі дні ситуація на валютному ринку дозволила купити 130 мільйонів доларів.

«Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,9 місяців майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку», – заявили в регуляторі.