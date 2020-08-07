Міжнародні резерви України зросли до 28,8 млрд доларів – НБУ

Міжнародні резерви України зросли до 28,8 мільярда доларів, повідомив Національний банк.
У липні золотовалютний запас зріс на 300 мільйонів доларів.
«Зростання резервів упродовж минулого місяця зумовлене насамперед успішним розміщенням урядом єврооблігацій», – пояснили в НБУ.
Водночас у липні попит на валюту на міжбанківському валютному ринку дещо перевищував пропозицію, тому Національний банк відновив інтервенції з продажу валюти для згладжування надмірних коливань. За місяць регулятор продав майже 500 мільйонів доларів. При цьому в окремі дні ситуація на валютному ринку дозволила купити 130 мільйонів доларів.
«Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,9 місяців майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку», – заявили в регуляторі.
- У липні змінилося керівництво НБУ. На початку місяця у відставку подав Яків Смолій, який заявив про тиск. На його місце прийшов Кирило Шевченко. На тлі зміни очільника регулятора відбувалася девальвація національної валюти.
- Золотовалютні резерви України продовжують триматися на рівні осені 2012 року.
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