НБУ посилив гривню ще на 2 копійки щодо долара

Національний банк України встановив на 7 серпня курс 27 гривень 68 копійок за долар, це на 2 копійки менше за офіційний курс на сьогодні.

На українському міжбанківському валютному ринку торги відкрилися на рівні 27 гривень 65–67 копійок за долар, а закрилися на позначках 27 гривень 67–69 копійок за долар, свідчать дані Finance.ua.

«На торгах по долару відчувається невелика перевага попиту, що призводить до того, що деякі угоди відбуваються навіть у межах рівнів близько 27.70 гривні», – відзначали експерти сайту «Мінфін» станом на 15:00.

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Зроблена 1 липня заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище.

Після призначення головою НБУ Кирила Шевченка девальвація національної валюти прискорилася. Нижній параметр нового коридору міжбанківський ринок знаходить переважно без активної участі Нацбанку.