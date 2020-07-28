Шмигаль прокоментував можливість курсу 30 гривень за долар

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що не обговорює з керівництвом Національного банку України курс 30 гривень за долар і стимулювання інфляції.



«Такі питання з центробанком не обговорюються. Національний банк веде власну монетарну політику. Нас цікавить розвиток промисловості, нас цікавлять інвестиції, але це не предмет дискусій про особливу емісію коштів, і не предмет того, що курс має бути штучно занижено або завищено. Курс регулюється ринком», – сказав Шмигаль під час робочої поїздки до Полтавської області, відповідаючи на запитання агентства «Інтерфакс-Україна», чи обговорюється з керівництвом центробанку необхідність курсу 30 гривень за долар.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що через завищений, на його думку, курс гривні щодо долара США українські підприємства «недоотримали мільйони і закрилися». «Як ми можемо жити, якщо у нас навіть бюджет порахований за курсом 30, а гривня, ви бачите, яка у нас», – сказав глава держави на зустрічі з представниками бізнесу Чернівецької області 8 липня.

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Зроблена 1 липня заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище.

Після призначення в середині липня головою НБУ Кирила Шевченка девальвація національної валюти прискорилася. Впродовж кількох останніх сесій регулятор показав учасникам ринку нові орієнтири – НБУ продав минулого тижня понад 300 мільйонів доларів за курсом дещо нижче від 28 гривень за долар. Нижній параметр нового коридору міжбанківський ринок нині знаходить без активної участі Нацбанку.