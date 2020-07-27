Котирування міжбанку і курс НБУ знайшли рівновагу – понад 27,7 гривні за долар

Національний банк України встановив опівдні 27 липня довідкове значення курсу 27 гривень 78 копійок за долар, це на дві копійки вище за офіційний курс на сьогодні.

Котирування міжбанківського валютного ринку демонструють іншу тенденцію – до зміцнення національної валюти. Станом на 13:05, як свідчать дані Finance.ua, торги відбувалися на рівні 27 гривень 71,5–74,5 копійки за долар (відкривалися торги на рівні 27 гривень 84–87 копійок за долар).

За повідомленнями учасників торгів, регулятор 27 липня ще не виходив на торги з пропозицією валюти.

«Торги по долару ближче до обіду в хиткій рівновазі. Відбуваються операції по лотах до 1 млн доларів, але основна частина угод не перевищує 300-500 тисяч доларів», – відзначає сайт «Мінфін».

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Зроблена 1 липня заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище. Упродовж кількох торгових сесій ситуація стабілізувалася, але після призначення головою НБУ Кирила Шевченка девальвація національної валюти прискорилася.