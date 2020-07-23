Міжбанк: курс долара зростає попри інтервенції НБУ

Національний банк України проводить щоденні валютні інтервенції на міжбанківському валютному ринку, намагаючись узяти під контроль зростання курсу американської валюти. Якщо 22 липня регулятор двічі виходив на торги, пропонуючи долар спершу по 27 гривень 77 копійок, згодом – по 27 гривень 80 копійок, то 23 липня Нацбанк виставив курс продажу 27 гривень 90 копійок, повідомляють експерти сайту «Мінфін», які відстежують перебіг торгів.

За даними Finance.ua, станом на 11:30 котирування міжбанку складали 27 гривень 85–87,5 копійки за долар, це на три копійки вище від рівня відкриття торгів 23 липня.

Національний банк України встановив на 23 липня курс 27 гривень 78 копійок за долар.

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Зроблена 1 липня заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище. Упродовж кількох торгових сесій ситуація стабілізувалася, але після призначення головою НБУ Кирила Шевченка девальвація національної валюти прискорилася.