Гривня втратила ще 8 копійок щодо долара США – курс НБУ

Національний банк України встановив на 5 серпня курс 27 гривень 82 копійки за долар, це на 8 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

На українському міжбанківському валютному ринку в першій частині сесії 4 серпня котирування піднімалися до 27 гривень 85–88 копійок за долар, але станом на 16:55 опустилися до 27 гривень 76–79 копійок за долар, свідчать дані Finance.ua.

«Торги по долару вже давно пройшли пік активності. Відбуваються поодинокі операції по лотах до 300 тисяч доларів при зміні перевищення то попиту, то пропозиції. Періодично покупці скуповують долар, що подешевшав, і це на деякий час підтягує котирування вгору. Але тільки-но попит слабшає, котирування знову знижуються», – відзначали експерти сайту «Мінфін» станом на 16:00.

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Зроблена 1 липня заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище.

Після призначення головою НБУ Кирила Шевченка девальвація національної валюти прискорилася. Впродовж кількох останніх сесій регулятор показав учасникам ринку нові орієнтири – НБУ продав минулого тижня понад 300 мільйонів доларів за курсом дещо нижче від 28 гривень за долар. Нижній параметр нового коридору міжбанківський ринок знаходить переважно без активної участі Нацбанку.