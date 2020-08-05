На міжбанку гривня майже відіграла тижневе падіння щодо долара

На українському міжбанківському валютному ринку гривня за одну сесію 5 серпня відіграла майже тижневе падіння проти долара. За даними Finance.ua, торги завершилися на рівні 27 гривень 65–67 копійок за долар, це майже дорівнює котируванням, зафіксованим минулої середи, 29 липня, – 27 гривень 62,5–64,5 копійки за долар.
Упродовж усієї сесії 5 серпня національна валюта посилювалася – зі стартового рівня 27 гривень 76–79 копійок за долар. Почалося це зростання гривні ще 4 серпня, коли значення сягали 27 гривень 85–88 копійок за долар.
«Виходив НБУ. Купив близько 20 мільйонів доларів по 27,67. Це утримує котирування від подальшого просідання», – відзначали станом на 14:00 експерти сайту «Мінфін», які відстежують перебіг торгів.
Наразі фахівці не мають однозначного пояснення причин зростання національної валюти.
Національний банк України встановив на 6 серпня курс 27 гривень 70 копійок за долар, це одразу на 12 копійок менше за офіційний курс на 5 серпня.
У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Зроблена 1 липня заява ексголови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище.
Після призначення головою НБУ Кирила Шевченка девальвація національної валюти прискорилася. Впродовж кількох останніх сесій регулятор показав учасникам ринку нові орієнтири – НБУ продав минулого тижня понад 300 мільйонів доларів за курсом дещо нижче від 28 гривень за долар. Нижній параметр нового коридору міжбанківський ринок знаходить переважно без активної участі Нацбанку.
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