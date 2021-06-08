Нацбанк погодив призначення Бьоша головою «Приватбанку»

Національний банк погодив кандидатуру Герхарда Бьоша на посаду голови правління «Приватбанку» – про це пресслужба НБУ повідомила 8 червня.

Таке рішення правління регулятора ухвалило після розгляду пакета документів та співбесіди.

Голова Нацбанку Кирило Шевченко прокоментував це рішення.

«Ми вітаємо Герхарда Бьоша з погодженням його кандидатури на посаду голови правління «Приватбанку» та впевнені, що його професіоналізм сприятиме подальшому розвитку банку», – цитує Шевченка повідомлення Нацбанку.

Читайте також: Господарський суд закрив провадження за позовом Дубілета, застосувавши норми «банківського» закону

Герхард Бьош обійматиме цю посаду протягом п’яти років. За даними НБУ, з 2010 по квітень 2021 року він був першим заступником голови банку «Райффайзен».

У травні наглядова рада «Приватбанку» призначила Герхарда Бьоша новим головою правління.

На початку 2021 року завершився термін дії контракту з головою правління «Приватбанку» Петром Крумханзлом, який очолював банк упродовж останніх трьох років.