ВАКС заочно заарештував ексголову правління «Приватбанку» Дубілета

Вищий антикорупційний суд заочно обрав ексголові правління «Приватбанку» Олександру Дубілету запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це випливає із оголошеного суддею рішення суду, засідання якого транслювалося на Youtube-каналі ВАКС.

«Обрати підозрюваному Дубілету Олександру Валерійовичу 25.10.1962 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до його затримання і доставки до місця розгляду кримінального провадження», – зачитав у залі суду рішення слідчий суддя Сергій Мойсак.

Він зазначив, що ухвала підлягає повному виконанню після її оголошення.

Водночас сьогодні стало відомо, що Господарський суд Києва закрив провадження за позовом Олександра Дубілета до «Приватбанку», Міністерства фінансів та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у справі про «націоналізацію» установи. Як повідомила пресслужба банку, суд, ухвалюючи рішення, застосував норми закону, відомого як «антиколомойський».

Читайте також: «Жорстка посадка» Яценка: чи покарають Коломойського за «Приватбанк», і хто поверне українцям гроші

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура інкримінують Олександрові Дубілету, його заступнику і керівнику департаменту міжбанківських операцій розтрату 8,2 мільярда гривень.

Колишнього голову правління «Приватбанку» Дубілета оголосили в розшук у березні. Згодом він попросив суд забезпечити йому участь у засіданнях дистанційно, оскільки перебуває в Ізраїлі. Дубілет запевняв, що не переховується від слідства.