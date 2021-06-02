Господарський суд закрив провадження за позовом Дубілета, застосувавши норми «банківського» закону

Господарський суд Києва суд закрив провадження за позовом колишнього топ-менеджера банку Олександра Дубілета, застосувавши норми «банківського» закону №590, відомого як «антиколомойський закон». Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

«ПриватБанк вітає рішення Господарського суду міста Києва про закриття провадження за позовом колишнього міноритарного акціонера ПриватБанку Олександра Дубілета до ПриватБанку, Міністерства фінансів та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання недійсними договору про придбання акцій від 20 грудня 2016 та договору купівлі-продажу акцій банку від 31 грудня 2016, на підставі якого держава Україна набула у власність акції ПриватБанку наприкінці 2016 року», – мовиться в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що суд оголосив вступну та резолютивну частину ухвали про закриття провадження у справі на підставі пункту сьомого прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності» №590.

Верховна Рада ухвалила відповідний закон 13 травня 2020 року. Документ передбачає, що власники і колишні власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінансової установи з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

21 травня 2020 року Володимир Зеленський підписав закон про банки, який необхідний для співпраці з Міжнародним валютним фондом.​

У МВФ привітали ухвалення цього закону.