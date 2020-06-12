Закон про банки, ухвалення якого вітав МВФ, оскаржили у КСУ

До Конституційного суду України надійшло подання від 64 народних депутатів, які просять оцінити на відповідність Конституції закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності», відомий як закон про банки чи «антиколомойський закон».

Як повідомила пресслужба КСУ, подання надійшло 11 червня.

Депутати, серед яких, зокрема, лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, просять КСУ визнати закон і окремі його положення такими, що не відповідають Конституції.

Коли буде розглянуте подання – наразі невідомо.

Верховна Рада ухвалила відповідний закон 13 травня. Документ передбачає, що власники і колишні власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінансової установи з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

21 травня Володимир Зеленський підписав закон про банки, який необхідний для співпраці з Міжнародним валютним фондом.​

У МВФ привітали ухвалення цього закону.