НАБУ оголосило в розшук колишню співробітницю «Приватбанку»

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишню керівницю одного з департаментів «Приватбанку», яка є підозрюваною у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів цієї фінустанови, повідомляє пресслужба НАБУ.

За повідомленням, Олена Бичихіна підозрюється «у вчиненні особливо тяжкого злочину», передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Стаття передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Раніше Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у розтраті 8,2 мільярда гривень ще трьом особам: колишнім голові правління, його заступнику і керівнику департаменту міжбанківських операцій «Приватбанку».

«Слідство встановило, що у грудні 2016 року, напередодні націоналізації ПАТ КБ «Приватбанк» тодішній голова правління банку розпорядився перерахувати 314,9 мільйона доларів США (8,2 мільярда гривень за курсом НБУ) з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданим акредитивам двом компаніям-агротрейдерам. Для прикриття фактичної розтрати коштів «Приватбанку» і надання вигляду законності цій злочинній схемі колишні високопосадовці банку підробили банківські документи і провели фіктивне кредитування пов’язаної з банком юридичної особи», – повідомили в НАБУ у березні.

У НАБУ заявили, що згадана схема є другим епізодом «злочинної діяльності топменеджменту «Приватбанку», який викрили детективи НАБУ». Перший стосувався схеми з виведення майже 140 мільйонів гривень через підконтрольну колишнім бенефіціарам фінустанови страхову компанію, додали в бюро.

Загалом, за даними НАБУ, до кримінальної відповідальності в обох епізодах притягнуто п’ятеро осіб: колишній голова правління «Приватбанку», два його заступники і два керівники департаментів. Ексочільник «Приватбанку» є підозрюваним в обох епізодах.

На майно підозрюваних осіб наклали тимчасовий арешт для відшкодування завданих збитків, додали в НАБУ, досудове розслідування триває.

Колишньому заступнику голови правління «Приватбанку» повідомили підозру за статтею «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

Уряд України 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку» і влив у його капітал понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку, його акціонери, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, вважають проведену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як «Приватбанк» і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.