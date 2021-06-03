Коломойський: «Морально я готовий потрапити в реєстр олігархів»

Олігарх Ігор Коломойський прокоментував можливість потрапляння свого прізвища до офіційного реєстру олігархів.

«Морально я готовий потрапити до реєстру олігархів. Не хотілося б, звісно, бути «білою вороною» і опинитись одному в цьому реєстрі. Але я, за великим рахунком, вже звик, що мене де-факто називають олігархом. Тому яка вже різниця? Тепер ще й офіційно в реєстр внесуть. Костюм пошию і нашию на нього зірку «Олігарх», – зазначив він у коментарі Радіо Свобода.

Водночас Коломойський додав, що ця його позиція буде актуальною, лише якщо законопроєкт ухвалять у такій редакції, яка є зараз.

«Якщо наслідки будуть лише такі, які прописані у нинішній версії законопроєкту, то я не бачу нічого страшного, якщо буду в реєстрі олігархів. Але моє нинішнє «готовий» не поширюється на наступні редакції. Я не, як юний піонер, я не завжди готовий», – наголосив олігарх у коментарі Радіо Свобода.

На запитання про те, чи не хотів би він скористатися можливістю позбутись своїх бізнес- чи медіаактивів, щоб не потрапити до цього реєстру, Коломойський зауважив, що «нічого продавати під дулом пістолета не збирається».

На уточнення Радіо Свобода, чи буде він готовий звітувати у такому разі про свої доходи, як це передбачено у нинішній редакції законопроєкту, Коломойський відповів, що так.

«Ну, значить будемо заповнювати. Всі і так все знають», – пояснив він та додав про готовність звітувати про свої зустрічі з політиками, якщо такі будуть.

«Будемо робити все по закону. От як тільки закон ухвалять, так і будемо виконувати. А що? Ну, є ось купа інших законів і ми ж якось за законом стараємось жити. Те що написано, те і робимо. Тобто виходити за правове поле ми не плануємо», – підсумував олігарх.

Цього року Ігор Коломойський опинився на четвертому місці в українському списку Forbes зі статками у 1,8 мільярда доларів.

Головні сфери його інтересів – енергетика, важка промисловість, нафтогазовий сектор, авіатранспорт, медіахолдинг «1+1 медіа». Банківська сфера теж була у цьому переліку, допоки один із основних активів Коломойського – «Приватбанк» – не націоналізували за президентства Петра Порошенка.

Критики Володимира Зеленського неодноразово закидали чинному президенту лояльність до Ігоря Коломойського, з телеканалом якого нинішній голова держави співпрацював до свого обрання навесні 2019 року. Саме в ефірі «1+1» у новорічну ніч Зеленський оголосив, що має намір балотуватися на посаду президента України.

Коломойського називають творцем і спонсором президентства Володимира Зеленського (хоча і він, і сам Зеленський це заперечують).

У серпні 2019-го журналісти програми «Схеми» розповіли про те, як Баришівський суд ухвалює рішення, які можуть бути вигідні Коломойському. Восени 2019-го «Схеми» зафіксували неафішовані відвідини офісу Ігоря Коломойського першим помічником президента Сергія Шефіра. У грудні 2019-го «Схеми» показали, як тогочасний керівник Офісу президента Андрій Богдан приховано зустрівся з Ігорем Коломойським у центрі Києва.

15 квітня президент Зеленський анонсував законопроєкт, завдяки якому хоче зменшити вплив українських олігархів на державні процеси. 3 червня текст документа був оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Згідно із ним, олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає трьом із чотирьох ознак: бере участь у політичному житті, має значний вплив на засоби масової інформації, володіє активами в розмірі понад мільйон прожиткових мінімумів для працездатних осіб, є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб’єкта природних монополій або монополіста на загальнодержавному товарному ринку.

Крім того, згідно з проєктом закону, президент Зеленський пропонує створити реєстр олігархів. Формуватиме та вестиме його, а також забезпечуватиме відкритий цілодобовий доступ до нього РНБО.

Ті, хто потраплять до реєстру олігархів, згідно з законопроєктом, повинні будуть щороку подавати електронну декларацію про свої доходи, не зможуть брати участь у великій приватизації та будуть позбавлені змоги робити внески на підтримку політичних партій (прямо та опосередковано).

Водночас політики, які будуть спілкуватись з офіційно визнаними олігархами, повинні будуть публічно звітувати про кожен такий контакт.