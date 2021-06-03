У Ахметова кажуть, що він був би здивований, якби його визнали олігархом

Рінат Ахметов не олігарх, а інвестор, заявили у його пресслужбі у відповідь на запитання Радіо Свобода.

«Рінат Леонідович олігархом себе не вважає і був би здивований, якби його визнали таким. Рінат Ахметов – найбільший український інвестор. Компанія SCM вже понад 20 років інвестує в Україну, і є найбільшим роботодавцем та платником податків», – зазначила Радіо Свобода речниця Ріната Ахметова Анна Терехова.

За її словами, на підприємствах SCM нині працює майже 200 тисяч співробітників, позаторік фінансово-промислова група СКМ сплатила близько 60 млрд грн податків, спрямувала до CAPEX в Україні – 42 млрд грн, в соціальні проєкти – 10 млрд грн.

«Це без урахування благодійних програм Фонду Ріната Ахметова», – додала Терехова.

На запитання про те, чи готовий Рінат Ахметов позбутись своїх бізнес- чи медіаактивів, аби не потрапити до реєстру олігархів, його речниця зазначила, що усі вони (зокрема, і ЗМІ) «придбані законним шляхом і працюють прозоро».

«Наші ЗМІ завжди були незалежним бізнесом з власною редакційною політикою. Ми впевнені, саме незалежні ЗМІ є гарантами свободи слова в країні. Рінат Леонідович і під час ведення бізнесу, і в приватному житті завжди чітко дотримується вимог законодавства. Водночас, ми вважаємо, що в демократичній країні, якою є Україна, політика має бути прозорою, незалежно від того чи іншого закону», – наголосила речниця Ріната Ахметова Анна Терехова.

Сам він у коментарі редакції на початку травня зазначав, що «політика його взагалі не цікавить», а сам він «ні на кого не впливає».

Свої відносини з Офісом президента та президентом Володимиром Зеленським Ахметов тоді охарактеризував так: «Я сподіваюся, що в нас із президентом, – одна мета: сильна, незалежна, цілісна, демократична й успішна Україна. І все, що мені як бізнесмену потрібно від будь-якого українського уряду – рівні правила гри для всіх, повага до права приватної власності й чесна конкуренція. Від цього виграє насамперед Україна й кожен українець».

Рінат Ахметов – найбагатша людина України.

Гірничо-металургійний комплекс, енергетичні та страхові компанії, банк, медіа, транспортний бізнес, сільське господарство, елітна нерухомість – усе це сфери його інтересів. Головний актив, у якому Ахметов їх сконцентрував, – найбільша фінансово-промислова група України SCM.

Окрім того, Ахметов має футбольний клуб «Шахтар», благодійний фонд свого імені та холдинг «Медіа Група Україна» (до нього, зокрема входять телеканали «Україна» та «Україна24»).

За останній рік Ахметов майже утричі збільшив свій капітал і нині його статки оцінюють у 7,6 мільярда доларів.

15 квітня президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт, завдяки якому хоче зменшити вплив українських олігархів на державні процеси. 3 червня текст документа був оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Згідно із ним, олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає трьом із чотирьох ознак: бере участь у політичному житті, має значний вплив на засоби масової інформації, володіє активами в розмірі понад мільйон прожиткових мінімумів для працездатних осіб, є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб’єкта природних монополій або монополіста на загальнодержавному товарному ринку.

У січні минулого року програма «Схеми» опублікувала розслідування «Україна-США: подвійні правила олігарха Ахметова», у якому, зокрема, йшлося про те, як «у США його компанії платять мільйони доларів у разі порушення вимог безпеки на своїх підприємствах, а в Україні до відповідальності найчастіше притягують хіба що пересічних працівників його заводу».

У жовтні минулого року журналісти програми «Схеми» зафіксували, як перший помічник президента України Сергій Шефір таємно приїжджав до маєтку олігарха Ріната Ахметова під Києвом.