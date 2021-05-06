Forbes: за рік статки Ахметова зросли майже втричі

За рік статки українського бізнесмена Ріната Ахметова зросли майже втричі, підрахував український журнал Forbes.

За даними журналістів, у червні 2020 року вони становили 2,8 млрд доларів. З того часу вони зросли до 7,6 млрд доларів.

До трійки найбагатших людей України також увійшли Віктор Пінчук зі статками у 2,5 млрд доларів (у 2020 році його статки оцінювали у 1,4 млрд доларів) та Костянтин Жеваго, статки якого за рік зросли з 1,1 до 2,4 млрд доларів.

Далі йдуть Ігор Коломойський (1,8 млрд доларів) та Геннадій Боголюбов (1,7 млрд доларів). У 2020 році їхні статки оцінювали на рівні 1 та 1,1 млрд доларів відповідно.

На шостому місці ідуть власники «Епіцентру К» Олександр та Галина Гереги (1,7 млрд доларів).

За даними Forbes, статки колишнього президента України Петра Порошенка сягають 1,6 млрд доларів. Це на 200 млн доларів більше порівняно з минулим роком. Тоді Порошенка вважали третьою найбагатшою людиною України.