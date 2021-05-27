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28 травня 2021, Київ 00:17
Новини | Економіка

«Приватбанк»: наглядова рада призначила нового голову правління

У банку уточнили, що Герхард Бьош вступить на посаду після його погодження Національним банком України

Наглядова рада «Приватбанку» призначила Герхарда Бьоша новим головою правління, повідомила пресслужба державного банку 27 травня.

«Пан Бьош є досвідченим банкіром із 35-річним досвідом роботи, який протягом 15 років працював на керівних провідних посадах у банківському секторі України і має ґрунтовне розуміння української та європейської банківських систем. Він успішно керував великими проєктами з трансформації банків, зокрема процесами приватизації», – йдеться в повідомленні.

У банку уточнили, що Герхард Бьош вступить на посаду після його погодження Національним банком України.

На початку 2021 року завершився термін дії контракту з головою правління «Приватбанку» Петром Крумханзлом, який очолював банк упродовж останніх трьох років.

До призначення нового керівника виконувачкою обов’язків стала Ганна Самаріна, заступниця голови правління «Приватбанку» з питань фінансів.

Для обрання нового голови правління оголосили конкурс.

Одним із головних напрямків роботи Петра Крумханзла на посаді був захист інтересів банку в судах проти колишніх власників та інвесторів.

Суди щодо «Приватбанку» тривають із 2016 року. Усього в Україні на початок 2021 року на різних стадіях перебували понад 500 процесів, у яких колишні акціонери та пов’язані з ними особи намагаються оскаржити процедуру списання їхніх коштів та активів у капітал банку.

У травні 2020 року Верховна Рада ухвалила, а президент Володимир Зеленський підписав закон про банки, який був необхідний для затвердження програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Закон передбачає, що власники і колишні власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінансової установи з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише в грошовій формі. Визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

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