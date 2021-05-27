«Приватбанк»: наглядова рада призначила нового голову правління

Наглядова рада «Приватбанку» призначила Герхарда Бьоша новим головою правління, повідомила пресслужба державного банку 27 травня.

«Пан Бьош є досвідченим банкіром із 35-річним досвідом роботи, який протягом 15 років працював на керівних провідних посадах у банківському секторі України і має ґрунтовне розуміння української та європейської банківських систем. Він успішно керував великими проєктами з трансформації банків, зокрема процесами приватизації», – йдеться в повідомленні.

У банку уточнили, що Герхард Бьош вступить на посаду після його погодження Національним банком України.

На початку 2021 року завершився термін дії контракту з головою правління «Приватбанку» Петром Крумханзлом, який очолював банк упродовж останніх трьох років.

До призначення нового керівника виконувачкою обов’язків стала Ганна Самаріна, заступниця голови правління «Приватбанку» з питань фінансів.

Для обрання нового голови правління оголосили конкурс.

Одним із головних напрямків роботи Петра Крумханзла на посаді був захист інтересів банку в судах проти колишніх власників та інвесторів.

Суди щодо «Приватбанку» тривають із 2016 року. Усього в Україні на початок 2021 року на різних стадіях перебували понад 500 процесів, у яких колишні акціонери та пов’язані з ними особи намагаються оскаржити процедуру списання їхніх коштів та активів у капітал банку.

У травні 2020 року Верховна Рада ухвалила, а президент Володимир Зеленський підписав закон про банки, який був необхідний для затвердження програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Закон передбачає, що власники і колишні власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінансової установи з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише в грошовій формі. Визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.