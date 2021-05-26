Коломойський: «Смішно говорити, що у мене немає можливості впливати на когось»

Олігарх Ігор Коломойський у коментарі Радіо Свобода визнав, що має можливість впливати на ситуацію в країні, однак запевнив, що не користується цим.

«Звичайно, можливість впливати є. Було би смішно говорити, що її немає. Чи користуюсь я цим? Ні. Не користуюся, тому що у мене немає жодного взаємозв'язку мого бізнесу з тими, про кого ви запитуєте, хто може впливати на якісь речі, пов'язані з моїм бізнесом. Мій бізнес не залежить на сьогоднішній день від якихось ухвалених законів, чи тих, які можуть ухвалити», – стверджує Коломойський.

Олігарх запевняє, що не спілкується ні з міністрами, ні з Офісом президента, ні з президентом. А от із окремими депутатами каже, що спілкується, однак,​ «шапочно», не впливаючи на них.

За словами Коломойського, йому все одно, коли його називають словом «олігарх».

«Як би я до цього не ставився, це ні на що повпливати не зможе. Немає значення, ким я себе вважаю. Сьогодні термін «олігарх» я прирівнюю до терміну «ворог народу», бо ті люди теж не вважали себе «ворогами народу», а їх так називали. Ярлик «олігарх» є і він живе своїм життям, бо ніхто до кінця не розуміє, кого під нього можна класифікувати. Сьогодні всі вкладають у слово «олігарх» сенс, що це – погано, тому нічого хорошого цей термін сьогодні його власнику не може принести», – пояснює Коломойський.

Ідея визначити поняття «олігарх» на законодавчому рівні, на його думку, є непоганою, адже ​це, за словами Коломойського, можливо, дозволить більш чітко зрозуміти, до кого саме можна застосовувати цей термін. Водночас оцінювати загалом ініціативу президента Зеленського щодо зменшення впливу олігархів на країну Коломойський поки що не поспішає.

«Коли напишуть закон – подивимося-почитаємо», – зауважує він.

Цього року Ігор Коломойський опинився на четвертому місці в українському списку Forbes зі статками у 1,8 мільярда доларів.

Головні сфери його інтересів – енергетика, важка промисловість, нафтогазовий сектор, авіатранспорт, медіахолдинг «1+1 медіа».

Банківська сфера теж була у цьому переліку, допоки один із основних активів Коломойського – «Приватбанк» – не націоналізували за президентства Петра Порошенка.

Критики Зеленського неодноразово закидали чинному президенту лояльність до Ігоря Коломойського, з телеканалом якого нинішній голова держави співпрацював до свого обрання навесні 2019 року. Саме в ефірі «1+1» у новорічну ніч Зеленський оголосив, що має намір балотуватися на посаду президента України.

Коломойського називають творцем і спонсором президентства Володимира Зеленського (хоча і він, і сам Зеленський це заперечують).

У серпні 2019-го журналісти програми «Схеми» розповіли про те, як Баришівський суд ухвалює рішення, які можуть бути вигідні Коломойському. Восени 2019-го «Схеми» зафіксували неафішовані відвідини офісу Ігоря Коломойського першим помічником президента Сергія Шефіра. У грудні 2019-го «Схеми» показали, як тогочасний керівник Офісу президента Андрій Богдан приховано зустрівся з Ігорем Коломойським у центрі Києва.

15 квітня президент Зеленський анонсував законопроєкт, завдяки якому хоче зменшити вплив українських олігархів на державні процеси.

Станом на ранок 26 травня офіційного тексту документу ще не оприлюднено, однак, зі слів президента відомо, що серед критеріїв, за якими визначатимуть тих, хто може бути визнаний «олігархом», будуть медіа- та політичний вплив, а також великі обсяги активів.