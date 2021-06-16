Суд визнав законним конкурс на голову «Приватбанку», попри позов профспілки – пресслужба банку

Господарський суд визнав законним проведення конкурсу з відбору голови правління «Приватбанку», повідомляє пресслужба банку 16 червня.

Суд отримав позов профспілкової організації банку до самої установи та до Кабінету міністрів, третьою особою в справі є Національний банк. Профспілка вимагала блокувати конкурс із обрання голови банку.

«Юристи банку детально обґрунтували суду відповідність конкурсного відбору вимогам законодавства. За результатами розгляду справи суд повністю відмовив у задоволенні позовних вимог профспілкової організації», – повідомляє пресслужба банківської установи.

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У «Приватбанку» вказують на те, що конкурсний відбір високопосадовців державних банків є умовою роботи системи корпоративного управління, зафіксованій, зокрема, в законодавстві.

У травні 2021 року наглядова рада «Приватбанку» призначила Герхарда Бьоша новим головою правління.

На початку 2021 року завершився термін дії контракту з головою правління «Приватбанку» Петром Крумханзлом, який очолював банк упродовж останніх трьох років.

До призначення нового керівника виконувачкою обов’язків стала Ганна Самаріна, заступниця голови правління «Приватбанку» з питань фінансів.