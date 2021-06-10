В НБУ прокоментували рівень інфляції у травні

У травні поточного року споживча інфляція в річному вимірі в Україні прискорилася до 9,5% (з 8,4% у квітні), повідомила у четвер пресслужба Національного банку України з посиланням на Держслужбу статистики. Так, згідно з повідомленнням, у місячному вимірі ціни зросли на 1,3%.

«Споживча інфляція виявилася вищою за траєкторію прогнозу, оприлюдненого в Інфляційному звіті за квітень 2021 року. Це пов’язано передусім із високоволатильними компонентами споживчого набору, зокрема суттєвішим подорожчанням природного газу та соняшникової олії. Базова інфляція у травні пришвидшилася до 6,9% р/р (з 6,3% р/р у квітні). Збільшилися темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари (до 11,2% р/р) передусім через подальше підвищення світових цін на продукти харчування», – йдеться в повідомленні.

В НБУ вказуютьт, що прискорилося подорожчання соняшникової олії та продуктів її переробки (майонезів, маргаринів, спредів). Збільшення виробничих витрат на сировину та енергію спричинило і підвищення ціни на хліб, макаронні, кондитерські вироби та м’ясні продукти.

Крім того, відбулося підвищення вартості послуг – швидше дорожчали послуги закладів громадського харчування, культури та відпочинку, оренди, утримання та ремонту житла, а також курси іноземних мов та мобільний зв’язок.

«Вартість водійських курсів та обслуговування автомобілів продовжувала зростати, реагуючи на високий попит, а послуг таксі – через підвищення ціни на паливо. Натомість зростання вартості послуг закладів особистого догляду, фінансових і туристичних послуг сповільнилося», – вказує регулятор.

Упродовж найближчих місяців інфляційний тиск зберігатиметься передусім через високі світові ціни, зокрема на енергоносії та продовольчі товари, додає НБУ.

Згідно з прогнозом Нацбанку, інфляція повернеться до цілі 5% у 2022 році. Очікується, що оновлений макроекономічний прогноз буде оприлюднено 22 липня.