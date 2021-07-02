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Новини | Коронавірус

Цієї ночі змінено порядок в’їзду в Україну громадян із чотирьох країн – ДПСУ

Йдеться про Індію, Великобританію, Росію та Португалію

Цієї ночі змінено порядок в’їзду в Україну громадян, які прибувають з чотирьох країн – Індії, Великобританії, Росії та Португалії – або перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх 14-ти, повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

«Іноземці (крім визначених винятків), які прибули із зазначених країн, не можуть в’їхати в Україну без негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2. Такий тест має бути проведений у пунктах пропуску через державний кордон України. Українці (та визначені постановою КМУ категорії іноземців), які прибули із зазначених країн, теж можуть зробити експрес-тест у пунктах пропуску. Без негативного результату такого тесту громадяни України старші 12 років підлягають обов’язковій самоізоляції, обсервації», – йдеться в повідомленні.

У ДПСУ зауважили, що найбільшою мірою зміни стосуються тих, хто перетинає український кордон на ділянці з Росією.

«На сьогодні на цій ділянці функціонує п’ять автомобільних пунктів пропуску «Сеньківка» у Чернігівській області, «Бачівськ» та «Юнаківка» – у Сумській, «Мілове» – у Луганській області та «Гоптівка» – у Харківській. З 00:00 до 11:00 сьогодні (2 липня) у цих пунктах пропуску державний кордон на в’їзд в Україну перетнуло понад 1800 осіб, з них пройшли тестування – більш як 900 осіб (у тому числі 379 громадян України), 745 – відправилися на самоізоляцію, а 49 – на обсервацію. Решта – це діти віком до 12 років та учасники міжнародних перевезень», – вказали у ДПСУ.

Іноземцям, які прибувають в Україну (незалежно з якої країни), необхідно мати страховку, яка покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, а також негативний результат ПЛР чи експрес тестування, яке проведено не більш як за 72 години до перетину кордону, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я анонсували, що цього тижня Україна вводить низку норм протидії коронавірусу штаму «Дельта».

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