Із 2 липня Україна вводить низку норм протидії коронавірусу штаму Дельта – головний санлікар

Україна з наступного тижня вводить низку норм протидії коронавірусу штаму Дельта на основі урядових змін до карантинних норм, повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Перш за все ми будемо проводити контроль стану здоров’я прибулих з країн, де цей штамп коронавірусу вже поширений. Для цього розгорнуть пункти тестування на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 в пунктах пропуску через державний кордон», – заявив Кузін.

У МОЗ нагадали, що для перетину кордону іноземцям (крім тих, хто має посвідку на постійне проживання в Україні) та особам без громадянства старше 12 років, які прибули з Індії, Великої Британії, Росії та Португалії або перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх 14, потрібно пройти безпосередньо в пунктах пропуску (пунктах контролю) експрес-тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2. За наявності негативного результату їм дозволять потрапити в Україну.

За даними МОЗ, працівники поліції забезпечуватимуть супровід осіб, які підлягають обсервації, від зони прикордонного контролю до санітарної зони для їх подальшого транспортування до місць обсервації або до закладів охорони здоров’я для госпіталізації. Санітарні зони облаштовуються поза межами території пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон.

«Список країн буде переглядатися та оновлюватися в залежності від епідемічної ситуації. Нові норми будуть діяти з 2 липня», – йдеться в повідомленні.

Раніше у МОЗ повідомляли, що штам Дельта виявлено у понад 90 країнах світу.

За оцінками фахівців, штам «Дельта» є найбільш заразним з усіх варіантів коронавірусу, які циркулюють у світі. Через нього у Британії вирішили відкласти заплановане послаблення карантинних заходів. Із цим штамом також пов’язують нинішній спалах COVID-19 у Росії.