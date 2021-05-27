Офіційний сайт про Україну для іноземців «заговорив» німецькою мовою – МЗС

Міністерство закордонних справ України 27 травня презентувало другу мовну версію сайту Ukraine.ua, офіційного сайту про Україну для іноземців. Як повідомила пресслудба зовнішньополітичного відомства, тепер версію німецькою мовою можна переглянути за посиланням.

«До перекладу сайту німецькою мовою долучилися студенти КНУ імені Тараса Шевченка, наші дипломати, а також носії мови. Щиро дякуємо всім за участь у проєкті. На черзі – французька мова», – йдеться в повідомленні.

Ukraine.ua – це своєрідний сайт-візитівка України, де можна знайти інформацію про туризм, сучасні креативні індустрії, українську кухню, актуальні події, інвестиційні можливості, освітні заклади і багато інших цікавинок про Україну.

Сайт запрацював на початку року і досі функціонував лише англійською мовою, але у МЗС пообіцяли, крім згаданих німецької і французької мов, також версії – іспанською, арабською і китайською мовами.