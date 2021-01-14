Запрацював офіційний сайт про Україну для іноземців – МЗС

Міністерство закордонних справ України повідомило про запуск сайту ukraine.ua, який інформуватиме іноземців про подорожі, навчання в Україні, а також можливості інвестицій в країну.

«Нам вдалося отримати під контроль і управління, наголошу, держави, а не приватних осіб чи компаній, інтернет-домен ukraine.ua. Тепер за цією адресою буде розміщено сайт, який розповідатиме світу про Україну», – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу.

За його словами, в основі сайту лежить візуальний бренд Ukraine Now. На сайті є розділ Explore (Відкрий Україну), де розповідається, куди поїхати в Україні, що побачити, як провести вільний час, де смачно поїсти, там же з’явиться розділ про історію країни. Також на сайті є розділ Study (Навчайся в Україні), в якому роз’яснюється, які освітні послуги іноземці можуть отримати в Україні, додав Кулеба.

Очікується, що на сайті буде розділ Invest (Інвестуйте в Україну) з поясненнями, чому варто інвестувати в Україну, які можливості торгівлі пропонує Україна, де країна є в питаннях торгівлі та інновацій.

«Сайт ukraine.ua має стати магнітом для звичайного іноземного туриста, для іноземного бізнесмена і для іноземного студента. Усе це для того, щоб привертати до України додаткову увагу та популяризувати нашу країну у світі, зміцнювати її авторитет», – сказав міністр.

У сайт ukraine.ua інтегрований фотобанк «Україна», також на сайті з’явиться розділ Happening now, де буде розміщено інформацію про всі ключові події, які відбуваються в Україні, зокрема про фестивалі, культурні заходи, форуми.

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За словами Кулеби, до створення сайту долучилися понад 30 компаній, стартапи, освітні, культурні інституції та десятки волонтерів.

Наразі сайт функціонує лише англійською мовою, але вже найближчим часом з’являться версії французькою, німецькою, іспанською, арабською, китайською мовами.