У Чернігові в неділю, 8 серпня, провели фестиваль двійнят під назвою «CheTwinsFest». У центрі міста зібралось 85 пар близнюків. Учасники – різні за віком. Були на фестивалі і немовлята у візочку, і дошкільнята, і підлітки, і навіть пенсіонери. Одна з умов заходу для учасників – одяг світлого кольору, бажано білого. Дрескоду дотримались майже всі. Головна мета фестивалю – спілкування між родинами, де виховують двійнят, поділитись проблемами та способами їхнього вирішення. Для молодих мам та татусів – це чи не єдина можливість. Найбільше на фестивалі було саме маленьких двійнят. Тому особливо колоритно на святі виглядали двоє 76-річних братів-близнюків – Микола та Євген Ткаченки. Фестиваль двійнят у Чернігові проводять вже вчетверте. Цьогоріч зібрати разом близнюків не завадив навіть коронавірус. У центрі міста зібралось кілька сотень людей, включно з гостями свята та рідними двійнят, які привезли своїх малюків. Фестиваль планують проводити і надалі.