Головна мета фестивалю – спілкування між родинами, де виховують двійнят, поділитись проблемами та способами їх вирішення. Для молодих мам та татусів – це чи не єдина можливість.
Найбільше на фестивалі було саме маленьких двійнят. Тому особливо колоритно на святі виглядали двоє 76-річних братів-близнюків – Микола та Євген Ткаченки.
Фестиваль двійнят у Чернігові проводять вже вчетверте. Цьогоріч зібрати разом близнюків не завадив навіть коронавірус. У центрі міста зібралось кілька сотень людей, включно з гостями свята та рідними двійнят, які привезли своїх малюків.
Фестиваль планують проводити і надалі.
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