Відпочинок на окупованій частині Донбасу: на море за «спецперепустками» та з паспортом

«Восьме чудо світу», «закопаний скарб» і «лакшері» курорт». Як тільки не жартують жителі окупованої частини Донбасу про труднощі, з якими стикаються під час поїздки до фактично єдиного курорту – селища Сєдового. Адже потрапити туди вдається не всім. В цьому році, як і в минулому, заїхати в Сєдове, щоб побачити довгоочікуване море, можна тільки за «спецперепустками».

«Зроблено це було через епідемічну та військову обстановку», – звучить з екранів телеканалів бойовиків.

«У нас перевіряли документи, питали, куди саме їдете, в пансіонат чи до підприємця, і тоді проходила невелика процедура «реєстрації», – розповідає блогерка з окупованої частини Донбасу.

До речі, потрапити на один день до моря не вийде. Як і поїхати з наметом.

Але коло пекла «дістати «пропуск» – не останнє, наступне – відстояти чергу на в'їзд у курортне селище. І тут доведеться чекати. І, як завжди, на телеканалах бойовиків розповідають, як проїхали за п'ять хвилин, а в соцмережах місцеві розповідають, що чекати доводиться по пів дня. І ніякі пільги і кількість дітей на швидкість проходження блокпостів, а він там не один, не впливають.

Через ці нововведення місцеві жартують, що «навіть із закритими кордонами» простіше потрапити в Туреччину або в Європу, ніж в окуповане Сєдове. Та й ціна не дуже відрізнятиметься, додають в соцмережах.

Трохи легше дістатися до селища Безіменне Новоазовського району.

«Ми раніше відпочивали і вирішили знову приїхати сюди. Ми не «реєструвалися», просто паспорти показали», – розповідає чоловік на пляжі.

«Це поруч, ми з Донецька, а кудись їхати, стояти на «кордонах» від 6 до 10 годин не хочеться. Ми на машині приїхали, заздалегідь «зареєструвались», подали «заявку», нормально проїхали. П'ять хвилин на посту постояли», – розповідає донеччанин.

У Безіменне можна не тільки швидше доїхати, а й дешевше відпочити там. Житло можна знайти як і за 300 рублів (~110 грн), так і люкс за 2400 (~880 грн).

Відпочивальники додають: пляжі цьогоріч стали трохи кращими. А деяким місцевість тут нагадує підконтрольне Україні Мелекіне, куди доїхати зараз через заблоковані бойовиками КПВВ дуже непросто.

«Вода чудова, пляж кращий, немає звалищ, як в минулому році було. Люди зрозуміли, що це єдиний курорт, і більш-менш бережуть його», – розповідає чоловік.

«Подобається тут узбережжя. Нагадує наше Мелекіне», – каже жінка.

«Пляж чистий, тільки ось набридла мошка всяка, а так, нормальна вода», – додає чоловік.

«Я сюди завжди приїжджаю, пляж чудовий, тільки сьогодні ось навала сонечок, це жах, весь настрій попсували», – розповідає дівчина.

Навала сонечок і в районному центрі – Новоазовську. Щоправда, тут відпочивальників зовсім мало. До моря ходять переважно місцеві з дітьми.

«Це пов'язано з відсутністю зони відпочинку. Море дуже мілке і з самого берега дуже каламутне. Багато глини. Тому було ухвалене рішення виготовити цей понтон, щоб людям було зручно заходити», – розповідає житель Новоазовська.

«Дуже подобається. Людей мало, дуже класно. Тільки сонечка заважають», – каже сімейна пара.

До війни, розповідають місцеві, Новоазовськ був популярним.

«До війни тут був берег. Море завжди було у нас мілке, але зате дно було таке щільне, пісочне, без мулу, очеретів не було. Тут зона відпочинку була велика і відпочивальників було дуже багато», – продовжує розповідати місцевий житель.

Але, звичайно, найбюджетніший і найшвидший варіант врятуватися від спеки – це навколишні водойми. Тому багато донеччан обирають річку Кальміус або Донецьке море.

«А куди ще їхати? Це найближча точка, щоб покупатися», – кажуть відпочивальники.

І, кажуть місцеві, в цьому році, як і в минулому, відпочинок можуть собі дозволити не всі. В місті лишилося багато людей.

«Мені здається, скільки було, стільки й залишилося, ніхто нікуди не поїхав. Фінанси співають романси, грубо кажучи», – жартує чоловік.

«Машин у місті багато, навіть у пробки збираються у деяких місцях. У людей ніби і грошей зараз не дуже багато, щоб кудись їхати. Та й куди їхати?» – каже чоловік.

Але, як кажуть, мріяти про відпустку за межами окупації бойовики заборонити не можуть.

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