«Із нашими «ЛНРівськими» зарплатами далеко не їздимо»: відпочинок на озерах окупованої частини Донбасу

Небезпечний відпочинок на занедбаних водоймах Донбасу. Що сталося із колись популярними серед місцевих жителів озерами і ставками за роки окупації? Чи є альтернатива у жителів Донецька і Луганська? І де насправді вони мріють провести літні канікули? Відповіді у матеріалі журналістів проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

​

Коли море далеко і дорого, єдиний порятунок для багатьох жителів окупованої частини Донбасу – водойми поблизу.

– А чи хотіли б поїхати на море?

– Хочеться. Чесно, хочеться. Але можливості поки такої немає. Тому добре, що є ставки такі, де можна покупатися! Це найближче до нас. Водичка прекрасна! Це гарне місце, – розповідає донеччанка про ставок під Донецьком «Кірша».

Вхід до водойми безкоштовний – це одна з важливих переваг відпочинку тут для донеччан.

«За додаткову плату можна взяти альтанку, мангал. Ми завжди на День шахтаря приїжджаємо і замовляємо», – розповідає жінка.

Цей озерний комплекс дуже популярний серед донеччан.

«Єдина чиста водойма в місті», – каже чоловік.

Донецькі рибалки теж тут.

«Клює. Краснопірка, окунь», – радіють місцеві чоловіки.

«Сєдове нічим не відрізняється», – каже жінка.

Селище Сєдове на березі Азовського моря – головний курорт окупованої частини Донбасу.

«Сєдове – жахливо, чесно, не хочу. Я багато разів там був. Там немає умов для відпочинку», – розповідає чоловік.

Саме там свою військову базу розмістили бойовики угруповання «ДНР». На в’їзді поставили блокпост, щоб дістатися на узбережжя, треба отримати «пропуск». Як наслідок, відпочивальники стоять у величезних чергах.

Тому багато хто мріє про Чорне море: «У Крим – можливо, але поки такої можливості немає», – каже хлопець.

Як проходить літо на Донбасі – показують і на підконтрольних угрупованню «ДНР» телеканалах. В одному з сюжетів місцевим водоймам радіють. В іншому – застерігають про небезпеку.

«За результатами бактеріологічного і хімічного контролю – вода не відповідає санітарним нормам і правилам», – визнають на підконтрольних бойовикам телеканалах.

Відпочивальники на пляжах кажуть: з початку літа проблем зі здоров’ям не помічали, тому відмовлятися від купання не планують.

Луганське «море» – популярне в минулому водосховище на околиці міста. Раніше озеро чистили, на пляжі привозили пісок. Сьогодні воно занедбане. Охочих поплавати стало набагато менше.

«Ніхто його не чистить, нікому це не треба. Цього року взагалі не відкрили пляж. Це вже самі прибрали. Он, бачите, бур’ян. Тут було все заросле, як на тому боці, самі відпочивальники прибирали. Тут руки-ноги ламають і тонуть, вже не одна людина тут потонула», – розповідає чоловік.

Кар’єр за окупованим Краснодоном. Формально тут купатися заборонено.

«Хлопці пірнають, я бачу, там уже один руку поранив. Там дуже небезпечно. Там можна і на смерть розбитися», – розповідає місцевий житель.

«То змії, то каміння. Нещодавно ось дівчинка потонула», – розповідає дівчина, яка, попри небезпеку, все ж прийшла з друзями до водойми. Зізнається: цього року відпочити на морському пляжі не вдасться.

«Ні, море подорожчало. Із нашою «ЛНРівською» зарплатою ми далеко зараз не їдемо», – додає чоловік.

Тут відпочинок безкоштовний, але небезпечний. Є на окупованій частині Донбасу і платні водойми.

«Березове, за Свердловкою. Там є такий ставок, за місце – 235 рублів з людини (приблизно 100 гривень – ред.). Там будиночки дерев’яні – все з Радянського Союзу залишилося. Вода набагато брудніша, там дуже багато сміття біля сміттєвих баків, там ніхто нічого не прибирає», – розповідає чоловік.

І хоча багатьом відпочинок на озерах і ставках до душі – вони все одно мріють про справжнє море.

«У Сєдове бажано було б поїхати, але не дозволяє час, не дозволяють фінанси. До Криму – тим більше», – каже жінка.

ДИВІТЬСЯ ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»: