Відпочинок на Азові поблизу фронту: чи багато курортників з Донецька і Луганська під Маріуполем?

Курортний сезон на Приазов’ї – у самому розпалі. Журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» з’їздили на схід і на захід від Маріуполя. В бік прифронтового Широкина, де море заміноване. А також побували на одному з найпопулярніших курортів Донецької області – Білосарайській косі. Скільки коштує відпочинок на Азовському морі?

Курортний сезон на Азовському морі. Скільки коштує відпочинок на узбережжі? Чому жителі Донецька ігнорують головний курорт під контролем угруповання «ДНР»? І колишні курортні, а тепер прифронтові селища на схід від Маріуполя. Чи приймають там туристів?

У самій назві селища – Приморське відчутна курортна ідилія. Але на узбережжі лише місцеві жителі ловлять бичка – «на трубу».

«Бичок любить спокійні місця, тобто труба, під камінь, воронка – він заходить в трубу, ви підходите, закриваєте двома руками – і дістаєте», – дістає рибу місцевий житель. Цей елементарний спосіб гарантує улов, додає він.

«Ми вже звикли тут жити. Те, що там стріляють десь, нас це не дуже зачіпає. Тільки що чуємо вибухи, а так – живемо, приїжджають відпочивальники, знімають кімнати», – розповідає житель Приморського Олександр.

Але рекламних оголошень в Приморському немає. Житло здають одиниці. Та й море тут навіть для Азовського – зовсім мілке.

«Ні, автобусів немає, нічого немає. Хто сюди приїде? Це Богом забуте село», – каже місцева жителька.

«Раніше приїжджали звідусіль – і з Росії, і скрізь були, а зараз нікого практично немає. До мене всі, хто приїжджає, свої – друзі-товариші. А ціни які? 40-50 гривень», – нарікає інша жінка.

За півсотні гривень у Приморському пропонують ліжко в будинку на березі моря. Туалет і душ – на вулиці.

«Зараз їх сюди вже не заманиш ніяким калачем. Але все, тут все нормально, тут ось стоять наші – з Чернігова командир. Так ні, вони краще поїдуть туди», – каже Андрій.

До місцевих жителів переважно приїжджають родичі. Розваг у Приморському немає. Єдиний магазин працює до сьомої вечора.

«Я сам із Сум, а брат тут на Ілліча працює лікарем. Я дивуюся – хтось щось розповідає, але я абсолютно не боявся, я знав тутешню ситуацію. Щороку їжджу – і все нормально», – запевняє Василь.

Прифронтове Піонерське

Одразу за Приморським – Піонерське. Це ще ближче до лінії фронту. До Широкина – 8 кілометрів. На місцевому пляжі – є і відпочивальники, і попередження про міни.

«Море прекрасне, дитина вчиться плавати, але може далеко зайти, і я знаю, що не потоне. Для батьків з дитиною кращого бути не може, а те, що міни тут… Там табличка? Ми до мін звикли», – каже Леонід, який приїхав на відпочинок з усією родиною.

«Далеко не запливаємо, тому мін же поруч немає, якби були міни недалеко від берега, військові б не дозволяли, вони контролюють це все», – додає Андрій.

До підводного розмінування на Азовському морі тільки готуються. Судно «Капітан Чусов» місцеві рятувальники отримали від Маріупольської міськради. Йому 27 років. Раніше воно возило туристів.

Розпочати обстеження дна моря планують вже цього місяця. Але повністю скласти карту забруднених і безпечних ділянок до кінця осені можуть не встигнути.

«Ми обстежили на наявність вибухонебезпечних предметів всі пляжі, де знаходяться люди. І вони повністю безпечні для відпочинку, але існує небезпека. Тому що море – це не суходіл, і тут дати 100% гарантії мінної безпеки неможливо. Змінюються течії, вітер і вибухонебезпечний предмет може з’явитись там, де його не було», – пояснює заступник начальника Головного управління ДСНС в Донецькій області Андрій Данік.

На захід від Маріуполя – про міни і не згадують. Мелекіне, Білосарайська коса, Ялта, Юр’ївка – все це було і є курортною зоною.

Білосарайська коса

Коли приїжджаєш на Білосарайську косу, одразу розумієш: це курортне селище – оголошення про здачу номерів тут на кожному кроці. Заходимо в перший-ліпший двір. Є вільні місця.

«Ми чотири роки не працювали, самі донеччани, у нас там усе розгромлене, тому виїхали і чотири роки були в Криму, а це тільки повернулися», – каже господиня будиночку.

Душ і туалет для відпочивальників – на вулиці. Вартість місця-ліжка в кімнаті – 70 гривень з людини. Звідси до моря – приблизно 300 метрів.

Кухня загальна, посуд для приготування їжі господарі видають.

«Переважно Маріуполь, місцеві. З Донецька приїжджають, але мало, ось хлопці з Донецька», – розповідає хазяйка будинку.

Такі ж умови, за словами донеччан, у Сєдовому, на головному курорті непідконтрольної частини Донбасу, коштують дорожче – від 100 гривень з людини. Є вищі ціни і на Білосарайській косі.

«Ми, напевно, зняли дуже навіть гідне житло тут, тому що у нас все в номері є, люкс: кондиціонери, холодильник, дві кімнати просторі – умови непогані. Платимо 1000 гривень за добу», – каже відпочивальник.

Білосарайська коса – це кілометри піщаних пляжів. З розваг – прогулянка на катері – 60 гривень, на «банані» – 75. П’ять хвилин на водному мотоциклі коштує 400 гривень. Кукурудза на пляжі – по 15 гривень. Пиво і морозиво – від 18.

«До війни було дуже багато людей, якось вони більше брали товар, ніж зараз, а зараз у людей грошей немає», – каже продавчиня на пляжі Людмила.

Їдуть відпочивати на Приазов’ї з різних куточків України. Але більшість опитаних «Донбас.Реалії» на Білосарайській косі – виявилися жителями саме Донецької області – з Маріуполя, Костянтинівки, Слов’янська.

Жителі Білосарайської коси зазначають: з кожним роком відпочивальників з непідконтрольної Україні частини Донбасу стає все менше. Катерина родинній традиції не зрадила. Вона з Донецька – і відпочиває тут щороку.

«У кого є гроші – ті їдуть до Криму, а пенсіонери ближче. В Сєдовому море не дуже чисте, море тут краще. І за цінами там теж не дуже дешево, тому що туди ближче їдуть люди – не перетинати ж «кордон», – зазначає жителька Донецька Катерина.

Ось і виходить, що курорти на Азовському морі в Донецькій області втрачають своїх основних клієнтів, а з інших регіонів України сюди їхати поки не поспішають.

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