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29 Червень 2018, Київ 13:20
Донбас

На ставки: як відпочивають на міських пляжах в ОРДЛО в 12 фото

На набережній Кальміусу, Донецьк. Початок червня 2018 року

Виїхати на літній відпочинок за межі окупованої території не так просто: ОРДЛО не мають транспортного сполучення з жодною країною світу, окрім Росії, та і доходи жителів окупованої частини Донбасу не завжди дозволяють купити тур за кордон, тим паче, що за візою або ID-паспортом для цього потрібно їхати на підконтрольну Україні територію. Однак Донецьк, попри те, що є індустріальним містом, теж має свої місця для дикого відпочинку. Куди ж ходять купатися донеччани?

Водна артерія Донецька – річка Кальміус. На набережній між бульваром Шевченка і проспектом Миру міські відпочивальники у вихідні засмагають...

...та грають у волейбол.

Набережна Кальміусу – улюблене місце позасмагати серед пенсіонерів.

А це вже Другий міський ставок у парку Щербакова (центральний парк Донецька). Багато хто також використовує його для водних процедур.

Нещодавно школярі святкували стрибками у Другий міський закінчення навчального року.

Донецьке море – так називають цей став на півдні Донецька.

Тут уже є де розгорнутися з диким відпочинком на довше. Або порибалити.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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