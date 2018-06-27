20 подростков из школ Авдеевки и Чопа учатся драматургии у профессиональных сценаристов из Шотландии и Украины – это проект «Class Act: Восток-Запад-2018». За 10 дней в Киеве ребята самостоятельно напишут свой сценарий пьесы. А затем профессиональные режиссеры и актеры сыграют их в театре. Избавить подростков от давления и комплексов, раскрыть их потенциал, а также объединить Украину – главная цель проекта.

Классика удачного сценария – создать привлекательного героя, поставить перед ним суперцель, а потом всячески мешать ему ее добиться, рассказывает украинским подросткам драматург, профессор Эдинбургского университета Никола МакКартни.

Она – один из организаторов проекта Class Act. За 21 год в 30 странах Никола встречалась с подростками, читала им лекции. В Украине она уже третий раз.

Стресс и давление на молодых людей присущи всему миру

«Когда я увидела этих ребят, я не видела разницы в их глазах, независимо от того, из Авдеевки они или из Чопа. Стресс и давление на молодых людей присущи всему миру. Давление идет от общества, политиков, семьи. Я только недавно проводила такой же проект в Индии, у молодых людей во всем мире много общего. Дети заботятся о будущем, родителях, о друзьях. Молодые люди энергичны, креативны», – говорит Никола МакКартни.

Я пишу пьесу, как две девочки из разных социальных слоев случайно меняются местами

20 ребят объединяются в группы по 2-3 человека и пишут сценарии пьес. Настя Караченцева решила работать сама. Ей 15 лет, она из Авдеевки.

«Я пишу пьесу, как две девочки из разных социальных слоев – одна богатая, другая бедная из деревни – случайно меняются местами. И та, которая из богатой семьи, понимает, что нужно быть более приветливой и что-то уметь делать самой», – описывает Настя Караченцева.

Насте помогает профессиональный драматург-сценарист Чак Кловер. Он говорит, что такую идею в Голливуде раскрутили бы на целый сериал, но у Насти будет всего 10 минут.

«В эти 10 минут нужно объяснить свои цели, сюжет, развлечь публику. Это очень сложно. Мой совет – сфокусироваться на самом главном моменте в сюжете», – советует Чак Кловер.

Валерий Трампак приехал из Чопа, Алина Шеховцова – из Авдеевки. Вместе они пишут пьесу, в которой на пути к счастью главных героев возникают, казалось бы, непреодолимые препятствия.

С девушкой происходит беда, она неизлечима. Но парень решает остаться с ней

«Это – пьеса про любовь молодой пары. Начало трагичное, с девушкой происходит беда, она неизлечима, у нее инвалидность. Но парень решает остаться с ней, он на ней женится, он ее любит и не хочет бросать. Это – самопожертвование», – рассказывают Валерий и Алина.

10 ребят из Чопа, 10 ребят из Авдеевки, 10 дней в Киеве, 10 пьес по 10 минут. На выходе ожидается яркое представление, рассказывает автор сценариев к фильмам «Киборги» и «Дикое поле» Наталья Ворожбит.

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Одна из задач – найти хороших молодых драматургов и воспитывать театрального зрителя, но кроме этого, говорит она, подростки проходят так называемую «арт-терапию».

Дети приезжают сюда, как чистый лист, а через 10 дней они уже видят спектакль, созданный по их пьесам

«Дети приезжают сюда, как чистый лист, а через 10 дней они уже видят спектакль, созданный по их пьесам. Это внушает им веру в себя, это им помогает. Также очень важная тема – это «Восток-Запад». Учитывая ситуацию с стране, мы считаем, что необходимо «сшивать» Украину», – отмечает Наталья.

3 июля в 19:00 в большом зале Национальной музыкальной академии любой желающий сможет увидеть постановки по детским пьесам в исполнении лучших артистов Украины.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)