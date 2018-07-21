Війна і діти України: відпочинок у Європі – нові знання й досвід

Починаючи з 2014 року, щоліта сотні українських дітей відпочивають у країнах Євросоюзу, здебільшого це діти з родин загиблих оборонців України, з родин переселенців, а також дітлахи, які живуть поблизу лінії розмежування на Донбасі. Для дітей такий відпочинок – це не лише можливість побачити нові країни, познайомитися з однолітками, це також нові знання про те, як живуть жителі держав-членів ЄС.

Координатор асоціації «A Travers l’Europe» («Перетинаючи Європу», Франція) Алла Лазарева згадує слова підлітка Андрійка із Закарпаття, чий тато – кадровий український військовий – загинув у перший рік бойових дій на Донбасі.

«Андрійко мені сказав на прощання: «Я радий, що приїхав до вас. І знаєш, чому? Бо зрозумів, що у житті може як дуже сильно не пощастити, на рівному місці, так і, також без причини, сильно пощастити». Після загибелі батька мати залишилася сама з двома дітьми. Скільки таких родин по всій Україні? Тисячі. А діти ростуть і потребують хліба не лише духовного», – розповідає Лазарева Радіо Свобода.

Щороку, як почалась війна, асоціація запрошує на відпочинок до Франції дітей загиблих українських воїнів. Ця ініціатива має свою історію: її розпочав оперний співак, Герой України Василь Сліпак, який 2 роки тому загинув на сході, боронячи Україну. Він був бійцем Добровольчого українського корпусу і мав позивний «Міф».

«Треба дітям світу побачити, це тепер наші діти», – згадує слова Сліпака Алла Лазарева. Після його загибелі друзі й колеги по волонтерству вважають справою честі втілювати його задум, наголошує вона.

Чоловік Наталі Живкович загинув на сході України, родина важко пережила смерть чоловіка і тата. Повернути душевний спокій, наповнити душу позитивними емоціями, а розум – новими знаннями допомогла поїздка групи дітей загиблих українських бійців до Естонії з ініціативи Конгресу українців цієї країни.

В Естонії діти жили у різних сім'ях. Коли зустрічались разом, то розповідали про «свою» сім'ю

«В Естонії діти жили у різних сім'ях. Коли зустрічались разом, то розповідали про «свою» сім'ю: хто ким там працює, які мають уподобання, що їдять тощо. Наші дітлахи раділи, що їм дарували подарунки, показували країну, музеї, визначні місця. Вони також розказували новим своїм знайомим про Україну, як вони живуть з мамами і братиками чи сестричками Такий відпочинок дуже корисний для дітей, що втратили батьків на війні», – розповіла Живкович Радіо Свобода.

На її думку, такий відпочинок навіть корисніший, аніж поїздка у дитячий табір, бо діти не тільки відпочивають, а дізнаються багато нового, вчаться культурі спілкування.

Нові країни – це розширення особистого всесвіту – волонтери

З Живкович згодні в неурядовій організації «Українсько-словацька ініціатива» (УСІ), котра має свій унікальний досвід організації відпочинку для українських дітей у Словаччині. Як розповіла Радіо Свобода засновниця УСІ Міла Вербицька, у 2014-2017 роках УСІ реалізувала сім благодійних рекреаційно-соціальних програм для дітей із зони бойових дій: Словаччина прийняла понад 400 українських дітей.

Наша організація як організатор та адміністратор проектів оздоровлення та відпочинку українських дітей надає дітям супровід

«МЗС Словаччини підхопило нашу ініціативу та організовувало протягом трьох років літні табори для майже трьох сотень дітей бійців, які захищають Україну та загиблих захисників. Ще один партнер проекту «Оздоровлення дітей із зони війни» – Національна Рада Словаччини. Наша організація як організатор та адміністратор проектів оздоровлення та відпочинку українських дітей надає дітям супровід (включно з перекладом), забезпечує перевезення дітей по Словаччині та Австрії тощо», – пояснює Вербицька.

Фінансову підтримку надають словацькі благодійники, партнерські організації; на підтримку дитячого відпочинку ідуть і внески членів УСІ.

Психолог Сусанна Ангелова, яка працює з дітьми з сімей, які постраждали унаслідок бойових дій на Донбасі, які втратили на війні члена родини, вважає «європейські мандри» дітей важливими і корисними для кожної дитини. Маленька людина виходить зі звичного їй оточення, отримує позитивні емоції і нові враження та знання, каже психолог Радіо Свобода. За її словами, будь-які мандри розширюють життєвий простір людини і сприяють розвиткові самоідентифікації, що має особливу вагу для дитини, яка зі смертю близької людини часто втрачає орієнтири.