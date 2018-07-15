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В оккупированном Донбассе подрастает поколение детей, которые не знают, что такое Украина и что такое мирная жизнь. Кроме того, в связи со стрессом, который приносит вооруженный конфликт, в регионе появилась неприятная тенденция: «неговорящие дети». Об этой и других темах читайте в обзоре прессы от Донбасс.Реалии.

«Или воюйте, или договаривайтесь»

Когда мы радуемся данным социологов о росте патриотизма и национального самосознания на свободной территории Донбасса, нужно учитывать, что на оккупированной территории происходит то же самое, только в обратном направлении. Об этом пишет «Украинская правда».

Патриотизм там, как утверждает автор статьи, растет региональный, и национальное самосознание все больше становится российским. Жизнь за линией разграничения меняется быстро и целенаправленно. А главное – там растут дети. Они уже не помнят другой, мирной жизни.

Издание цитирует местных жителей, которым годами приходится жить под пулями и снарядами, летящими с обеих сторон линии фронта. Они утверждают: «Или воюйте, или договаривайтесь. Но так жить нельзя!». Для них самое страшное, как пишет издание – не война, а отсутствие перспектив ее окончания.

Они, как пишет автор, сначала три года слушали про безальтернативность Минских соглашений, теперь, еще год, о миротворцах ООН. Но и то, и другое, по его мнению, просто затягивание времени, поскольку каждая сторона конфликта видит и первое, и второе совершенно не так, как ее противник. Более подробно читайте в статье: «Мягкая сила. Шанс выйти из тупика на Донбассе».

Неговорящие дети

Газета «Луганщина.ua» пишет о Попаснянском районном центре «Лелека» для реабилитации детей с инвалидностью, который появился в конце 2017 года. Его создание, как отмечает газета, было необходимо, поскольку психическое здоровье детей, перенесших огромный стресс в период событий 2014 года, вызывает опасение.

Практический психолог Центра реабилитации Людмила Романенко считает, что помощь специалиста нужна всем детям района, потому что тревога и страхи присутствуют едва ли не у каждого из них. Например, за последнее время заметно выросло количество так называемых «неговорящих» детей: ребенку 4–5 лет, но он до сих пор не разговаривает.

По возрасту, как отмечает специалист, можно определить, что женщины вынашивали детей в период массированных обстрелов района и пережили очень сильный̆ стресс.

Также, по словам Романенко, даже сам факт, что ребенку пришлось вынужденно переехать в другое место, оставив дома всё самое дорогое для него, – это уже тяжелейший стресс для детского организма. Подробнее в статье: «Лелека» учит детей с прифронтовой территории говорить и играть».

Ребята с российским говором

Одной из ярких черт жизни на оккупированной части Луганской области стало наличие тайн и секретов. Самой большой и самой забавной тайной было то, что о россиянах, тысячи которых появились на Донбассе, нельзя было говорить вслух. Об этом пишет блогер из Луганска Яна Викторова для сайта «ВВС Украина».

Блогер отмечает, что россияне там были, их видели, с ними общались, работали, но их настоящие фамилии или должности не знал никто. Только позывные. Однако говор, выправка и форма выдавали россиян сразу.

Викторова пишет, что сначала они свободно передвигались по городу – покупали местное сало на рынке, ходили по полупустым супермаркетам в поисках деликатесов и даже посещали кафе. Но весной 2015 года правила ужесточились.

При этом, как отмечает автор, работниц сферы услуг не проведешь. С россиян, даже при той маскировке в штатское, брали дороже за стрижку и то же сало, т.к. денег у ребят с российским говором было всегда больше, чем у местных «военных». Здесь им все казалось дешевым, и они жаловались на маленький выбор и отсутствие развлечений. Подробнее в материале: «Наши тайны».

«Убитые» дороги Луганщины

В Луганской области водители зачастую выбирают не дорожное полотно, а накатанную рядом грунтовку. Год от года ситуация усугубляется. Об этом пишет «Реальная газета».

Издание отмечает, что проблема не только в том, что с 2014 по 2017 год выделялось недостаточно денег на капитальный и текущий средний ремонт. Проблема еще и в том, что до войны основные нагрузки в области испытывали трассы М-03 (Харьков – Ростов-на-Дону), которая проходила через Красный Луч и М-04, по которой ездили из Луганска в Донецк через Дебальцево.

Теперь же поток транспорта пошел по дорогам, которые строились в 1960–70-е годы и совсем не были на рассчитаны на такую нагрузку – объясняет начальник управления развития и содержания сети автодорог Луганской областной госадминистрации Юрий Бережной.

Но самая большая сложность – это то, что по ту сторону линии разграничения остались самые новые и мощные асфальтобетонные заводы области.

На подконтрольной правительству части Луганщины остались облавтодоровские асфальтовые заводы – действуют 4 из них: в Старобельске, Белокуракино, Беловодске и Кременной. Все они постройки 70-х годов прошлого века, что сказывается и на производительности, и на стоимости продукции. Подробнее в материале: «Как война убила дороги Луганщины».

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)