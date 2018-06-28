У 2017 кількість дітей-жертв конфліктів зросла – ООН

Протягом минулого року зареєстровано 21 тисячу випадків серйозних порушень прав дітей, у 2016-му цей показник складав 15,5 тисячі – йдеться у щорічному звіті генерального секретаря з питань дітей і збройних конфліктів ООН.

Згідно з доповіддю, в конфліктах у світі минулого року загинули або отримали інвалідність більш як 10 тисяч дітей, зокрема число таких зростає в Іраку і М’янмі й залишається «неприйнятно високим» в Афганістані і Сирії.

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«Звіт детально розкриває невимовні випадки насильства, з яким стикаються діти, та демонструє, як у надто багатьох конфліктних ситуаціях сторони протистояння повністю нехтують будь-якими заходами, які могли б захистити найбільш вразливих від наслідків війни», – заявила Спеціальна представниця з питань дітей та збройних конфліктів Вірджинія Ґамба.

Найбільш вразливими є діти в країнах, де вже не перший рік тривають військові конфлікти: Сирії, Південному Судані, Демократичній республіці Конго, Нігерії, Ємені.

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Минулого року зареєстрованих випадків насильства проти дітей в Сирії було більше, ніж за попередні роки – майже три тисячі. Раніше ООН повідомляла про 910 загиблих і 361 поранену дитину в цій країні.

За даними ООН, дітей також нерідко викрадають і залучають до збройних формувань – наприклад, у Сомалі рекрутами стали понад дві тисячі неповнолітніх (1600 з них залучені до діяльності ісламістської організації «Аш-Шабааб»), в Південному Судані – 1221. Згідно зі звітом, 217 дітей були затримані тільки за підозрою у зв’язках з організацією «Аш-Шабааб».

На дітях-учасниках збройних конфліктів Ґамба зробила окремий акцент, закликавши країни-члени ООН розглядати їх передусім як жертв, а не як злочинців.