В Україні дозволили в окремих випадках вакцинувати від COVID-19 дітей віком 12+

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє, що затвердило рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики щодо можливості вакцинації дітей віком від 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

У МОЗ заявили, що, враховуючи наявні наукові дослідження, рекомендації ВООЗ і відповідні зміни до інструкції вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech, цей препарат дозволено використовувати дітям віком від 12 років в Україні в разі, якщо дитина:

має високі ризики тяжкого перебігу і розвитку ускладнень після хвороби COVID-19 через супутні хвороби і не має протипоказань до вакцинації,

з метою об’єднання сім’ї виїжджає до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію,

виїжджає на навчання в країну, де для перетину кордону або для навчання необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію,

є учасником міжнародних спортивних змагань або інших заходів у країні, де для перетину кордону або для участі в заході необхідне міжнародне свідоцтво про вакцинацію або сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19,

приїхала з іншої країни, де вона отримала першу дозу вакцини Comirnaty/Pfizer і має документи на підтвердження цього.

Для отримання щеплення батьки дітей 12-15 років або самі дити віком 16-17 років звертаються до педіатра чи сімейного лікаря дитини.

У МОЗ додали, що дітям віком 12+ вводять дві дози по 0,3 мл вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech з інтервалом у 21-28 днів.

Досі в Україні вакцинували лише дорослих. Станом на 30 липня, за даними МОЗ, щеплено 3 437 631 людину, з них отримали одну дозу – 3 437 629 людей, повністю імунізовані й отримали дві дози – 1 938 495 людей.