В районі ООС вакциновано понад 35 тисяч військових – штаб

В районі проведення операції Об’єднаних сил продовжується вакцинація військовослужбовців, нараші вакциновано понад 35 тисяч військових, більш ніж 1200 з них – військові медики. Про це повідомили у штабі ООС.

Зазначається, що вакцинація здійснюється двома типами вакцин: AstraZeneca та CoronaVac.

Військові медики ООС повідомляють, що мають у своєму розпорядженні достатню кількість вакцин.

«Спеціалізовані пункти вакцинації розгорнуті в усіх військових мобільних госпіталях в районі проведення ООС. Процедура щеплення триває декілька хвилин. Можливості військових мобільних госпіталів дозволяють вакцинувати до п’ятисот військовослужбовців щодня без надмірного навантаження на лікувальні заклади та без зниження рівня бойової готовності підрозділів», – мовиться у повідомленні.

У штабі додали, що завдяки вакцинальній кампанії у ЗСУ, значна кількість військових прибуває у район ООН вже повністю вакцинованими.

За даними військових, наразі у складі Об’єднаних сил немає хворих на COVID-19.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, щеплено 3 264 715 людей, із них отримали одну дозу – 3 264 713 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 817 211 осіб.