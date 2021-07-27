В Донецке за вакцину благодарят «Единую Россию». Но заболеваемость растет

В подконтрольных России администрациях Донецка и Луганска заявили о росте числа коронавирусных больных. С момента начала в мире вакцинации там доступна только одна вакцина – российский «Спутник V», а сейчас ожидают ее второе поколение – однодозную «Спутник Лайт». В Донецке уже начали благодарить за вакцину провластную российскую партию «Единая Россия». Как делают прививки в Донецке и Луганске?

До выборов в Госдуму России осталось чуть больше месяца. На территории ОРДЛО все чаще упоминают путинскую партию «Единая Россия». В этот раз группировка «ДНР» связала партию с коронавирусом: российские информагентства рассказали со ссылкой на главаря группировки Дениса Пушилина, что «Спутник Лайт» привезла в Донецк «Единая Россия».

При поддержке партии «Единая Россия» прибывает вакцина

«В среду, 28 июля, в «республику» при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия» прибывает вакцина от коронавируса «Спутник Лайт», – уточнил Пушилин. По его информации, должны привезти 86 тысяч доз, для вакцинации хотят открыть 51 прививочный пункт. Сам Пушилин говорил, что подаст заявление на вступление в провластную российскую партию.

Ожидают новую вакцину и в группировке «ЛНР». Это подтвердил (без привязки к какой-либо российской партии) Дмитрий Докашенко, главный санврач группировки «ЛНР».

Рекомендуется ревакцинация в течении полугода

«Ожидаем в ближайшие дни очередную поставку прививочного материала и ждем, что это будет «Спутник Лайт»… Однако, есть и нюансы: иммунный ответ не носит длительного характера. Рекомендуется ревакцинация в течении полугода», – уточнил Докашенко.

Дополнительно объем будет поставлен

За месяц до этого президент России Владимир Путин пообещал поставки вакцин в ОРДЛО. «Это вопрос, требующий внимательного к нему отношения. По-моему, уже несколько тысяч, тысяч 90, что ли, доз вакцины завезено… Дополнительно объем будет поставлен», – сказал Путин.

Что это за «лайт»

«Спутник Лайт» зарегистрировали в России 6 мая этого года. Эта вакцина – однокомпонентная. То есть, нужен один укол, а не два. В оборот она попала в конце июня. По словам Михаила Мурашко, министра здравоохранения РФ, вакцина предназначена, преимущественно, для уже переболевших коронавирусом, а также для ранее вакцинированных.

С 26 июля Минздрав России одобрил исследование совместимости «Спутник Лайт» и вакцины AstraZeneca для профилактики коронавируса. По информации Российского фонда прямых инвестиций, применение «Спутник Лайт» одобрили в ряде стран. Это, например, Никарагуа, Венесуэла, Ангола, Монголия, Палестина, Киргизия, Казахстан, республика Маврикий, Бахрейн.

Как вакцинируют в Донецке

Пока не привезли «Спутник Лайт», жителей неподконтрольных Киеву частей Донецкой и Луганской областей вакцинируют российской вакциной «Спутник V». Ее надо колоть дважды. Первую партии вакцины привезли в Донецк 31 января. 9 апреля Денис Пушилин объявил, что от коронавируса привили всех участников вооруженных формирований.

Гражданских записывать на вакцинацию в Донецке начали с 1 февраля. Записаться можно в пунктах вакцинации (список здесь), или через интернет. На сайте так называемого «министерства здравоохранения» группировки «ДНР» надо заполнить форму: указать фамилию, имя, отчество; дату и год рождения; город; домашний адрес и телефон.

Спустя два месяца, нас пригласили

Татьяна Цыба, журналистка подконтрольного гибридным силам России телеканал «Оплот», делится опытом записи через интернет: «И вот, спустя два месяца, нас пригласили в центр первичной медико-санитарной помощи по месту регистрации. При себе необходимо иметь лишь паспорт, маску и бахилы».

После двух уколов людям выдают специальную бумагу с печатями. По информации СМИ, подконтрольным группировке «ДНР», с начала февраля на вакцинацию записались около 50 тысяч человек. А сколько уже сделали прививок, не сообщают.

В Луганске подъем заболеваемости – санврач

Группировка «ЛНР» обнародует меньше информации о ходе вакцинации. Людей призывают записываться на прививку в ближайших больницах. 5 апреля Леонид Пасечник, глава оккупационной администрации, заявил о полной вакцинации участников вооруженных формирований.

По информации Елена Андреенковой, сотрудника так называемого «министерства здравоохранения» группировки «ЛНР», на 26 апреля полностью или частично от коронавируса привились 46 тысяч жителей неподконтрольной Киеву части Луганской области. В первую очередь, вакцинируют медиков, соцработников и военных.

Население всех оккупированных территорий Донбасса оценивают в 2,5-3 миллиона людей.

У нас активный рост до 100 случаев ежедневно

Дмитрий Докашенко, главный санврач группировки «ЛНР», заявил 27 июля, что в Луганске возросло число заболевших коронавирусом. «Если в предыдущие дни у нас ежедневно регистрировалось до 20 случаев, потом – до 50 на позапрошлой неделе. То с прошлой недели у нас активный рост до 100 случаев ежедневно. Это и те граждане, которые ездили на отдых.., и те граждане, которые посещают сопредельную территорию Украины», – уточнил Докашенко. В ОРЛО не впервые списывают заражения на Украину – даже в период, когда заболеваемость на свободной части страны минимальная и во много раз ниже, чем в России.

В так называемом «минздраве ДНР» также говорят о росте заболеваемости. За сутки 26 июля там выявили 283 заболевших коронавирусом.

На всей подконтрольной территории Украины за 26 июля выявили 681 новый случай COVID-19. В России – 23 тысячи.

«Лайт» тоже не дадут» – что пишут местные

В донецких пабликах известие о новой вакцине из России вызвало много разных реакций. Люди отмечают: с конца зимы записались на прививку обычным «Спутником». Очередь еще не дошла – а у же второй «Спутник» везут.

Я в феврале записалась – и тишина

– С марта записался на прививку. А тут прям всех желающих. Пыль в глаза, – делится опытом пользователь.

– Я в феврале записалась – и тишина. Еще дольше жду, – отвечает ему жительница ОРДЛО.

Записался полгода назад

А вот комментарий из другого донецкого паблика: «На V (вакцина «Спутник V» – ред.) записался полгода назад… Теперь на «Лайт». И тоже не дадут».

«Вводится один раз» и в последний путь

Как и везде, много здесь и антивакцинальных настроений: «Будут проводить опыты… Помнится, в третьем рейхе тоже проводили медицинские эксперименты на заключенных концлагерей», – комментирует пользователь, еще один добавляет: «Вводится один раз» и в последний путь».

Возник и вот такой диалог:

– Люди, запомните, даже в Москве такого нет. Это опыты на вас. Не делайте эту дрянь, – призывает пользователь.

Никому не охота по осени умереть

– Чего «такого» в Москве нет? Там народ тысячами в день прививается. Никому не охота по осени умереть, опять же всплеск заболевания будет, – прогнозирует второй.

Отметим, что жители ОРДЛО могут вакцинироваться на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей неподалеку от КПВВ.

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