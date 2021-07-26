«Родные ее поддержали, но бабушку она, скорее всего, уже не увидит». Дети из оккупированных городов едут учиться на волю

Диана Делюрман

29 июня на подготовительных курсах для поступления в украинские университеты начали обучаться выпускники из оккупированных городов. Эта программа заработала впервые, курсы продлятся до конца лета. Несмотря на то, что оккупационные администрации создавали детям препятствия, чтобы удержать их по другую сторону линии фронта, почти двести молодых людей добрались на свободную часть страны. Как это работает – Радио Донбасс.Реалии рассказали сотрудники ВУЗов, которые проводят такие курсы.

Россия удерживает абитуриентов в оккупированных городах

Сегодня ни один КПВВ на Донбассе не работает полноценно. Самый доступный – «Станица Луганская», там, по крайней мере, можно проехать с местной пропиской (не чаще раза в месяц). Через КПВВ «Новотроицкое» («Еленовка») к прописке придется добавить спецразрешение от группировки «ДНР». Если цель выезда – поступление в ВУЗ Украины, то получить его «почти нереально», отмечают участники чата «Ситуация на блокпостах Донбасса» в Telegram. Ко всем остальным КПВВ (их 5) боевики полностью блокируют доступ.

«В таких случаях мы сотрудничаем с Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине. Она имеет представителей на неподконтрольной территории, которые проводят мониторинг и уточняют дело. Иногда людям отказывают в проезде, а после обращения Мониторинговой миссии разрешение дают», – говорит Вячеслав Кудлай, руководитель образовательного центра «Донбасс-Украина» Мариупольського государственного университета. Но в большинстве случаев приходится выбирать изнурительный и затратный путь – через Россию.

Параллельно с закрытием линии разграничения оккупационные администрации рекламируют местное образование. Да, оно нигде не признается, но Россия – так обещают пропагандисты – дает аккредитацию «вузам» ОРДЛО по ряду специальностей. В 2021 году такая аккредитация продолжилась для так называемых «Донецкого национального университета», «Донбасской национальной академии строительства и архитектуры», «Донецкого национального технического университета» (официальные ВУЗы эвакуированы на подконтрольную территорию).

«Знания – для себя, достижения – для «республики», – призывают в брошюре «Луганского аграрного университета». Это правда: после выпуска «бюджетники», как в СССР, обязаны отработать три года, так что о скором трудоустройстве в России, даже если «параллельный» диплом будет получен, им остается только мечтать.

199 выпускников добрались на курсы

Главное – выехать: в этом заключалась идея подготовительных курсов для выпускников из ОРДЛО и Крыма, которые впервые заработали в 2021 году. На них, по данным Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий, поступили 199 абитуриентов из подконтрольных российским гибридным силам городов.

Программа работает в 15-ти вузах, среди которых – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Мариупольский государственный университет. В Киевском готовится 18 детей с оккупированных территорий, а в Мариупольском – 16.

Несмотря на все трудности, молодежь стремится учиться в свободной Украине, констатируют в Киевском университете Шевченко. «Но условия привлечения выпускников школ оккупированных территорий обречены быть неравными, потому что там годами проводится кампания по дискредитации украинского образования, культуры, государственности», – подчеркивает Ирина Ляшенко, координатор подготовительных курсов в КНУ имени Шевченко.

«Оккупированные территории – это не только земля, инфраструктура, ресурсы, а, в первую очередь, люди. Люди, которые оказались в сложных условиях, нуждаются в поддержке. Наше сообщество понимало, что на оккупированных территориях осталось много людей, которые поддерживают Украину. Оставить их на произвол судьбы было бы ошибочным решением», – объясняет мотивацию университета присоединиться к программе Инна Степанец, проректор по гуманитарным вопросам.

Параллельно подают заявления в университеты

Слушатели курсов имеют право бесплатно проживать в общежитиях и получать стипендию в 4,5 тысячи гривен в течение двух месяцев. За это время абитуриенты подучат украинский язык и литературу, историю Украины и математику. Кроме того, детей сопровождает психолог.

«Наш университет разработал довольно хорошую программу для детей с временно оккупированных территорий. Она включает в себя не только изучение предметов и подготовку к обучению в университете, но и тренинги развития эмоционального интеллекта, экскурсии, неформальные встречи и проекты», – рассказывает Инна Степанец.

Курсы начались только 29 июня, а эффект уже есть, говорит Вячеслав Кудлай, из Мариупольского государственного университета: параллельно с курсами дети уже подают заявления в университеты. Напомним, что по программе «Донбасс-Украина» это можно сделать без ВНО (но только в определенный перечень университетов из Донецкой и Луганской области, в этом году их 41). Некоторые абитуриенты уже прошли на бюджет.

«Меня поразила одна слушательница»

Ирина Ляшенко из киевского университета отмечает: нужно понимать, что, несмотря на стипендию и моральную поддержку, решение приехать на подготовительные курсы даётся сложно: «Меня поразила одна слушательница, которая сказала, что её решение поддержали все родные. Она осознаёт, что родители будут приезжать к ней, а бабушку, которая болеет, она скорее всего не увидит».

Университет – это то место, где национальные ценности распространяются среди молодёжи, добавляет Инна Степанец, поэтому обучение так важно для детей оккупированной части Донбасса. «Университеты должны делать такие курсы для детей, которые выросли в условиях тотальной российской агрессии, но все равно стремятся оставаться гражданами Украины», – подчеркивает проректор.

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