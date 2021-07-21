Пророссийские администрации населенных пунктов неподконтрольных районов Луганской области критически ограничили обеспечение мирных жителей питьевой водой. Про это говорится в новом отчете Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Неправительственные организации указывают, что этой проблеме, как минимум, около года, а коммунальщики – что администрации неподконтрольных Киеву районов могли бы брать и больше воды.

«Ограничение подачи воды ведет к катастрофическому ухудшению качества продукта – в стоячей воде растет количество бактерий, а значит распространяются инфекционные заболевания среди населения», – пишут авторы министерского отчета.

Ссылаясь на интернет-ресурсы боевиков, в отчете указывают, что в городе Красный Луч (в 2016 году переименован в Хрустальный) подача питьевой воды осуществляется от одного до трех дней в неделю в зависимости от района, в городе Кировск и селах Голубовское и Донецкое – раз в неделю, а в Стаханове (переименован в Кадиевку в 2016 году) – частично раз в два-три дня. В городе Алчевске, по информации боевиков, воду дают через день, но, по информации украинского министерства, водоснабжение не работает там по несколько суток.

Оккупационные администрации России ограничивают потребление воды, а их действия критически влияют на качество удельный воды на неподконтрольной Украине территории

«С декабря 2019 оккупационные администрации России ограничивают потребление воды, а их действия критически влияют на качество удельный воды на неподконтрольной Украине территории. В частности, в результате длительного неконтролируемого сброса оккупационными администрациями неочищенных стоков шахт в водохранилища, нормы по предельно допустимой концентрации в воде нефтепродуктов в Волынцевском питьевом водохранилище в Донецкой области, превышен в 6 раз, нитратов - в 5,7 раза, сульфатов – в 3 5 раза, а цинка – почти в 4 раза. Загрязненным также остается Исаковского водохранилище в Луганской области», – пишут авторы отчета.

На территории неподконтрольной Киеву Луганщины действительно есть проблема с водопроводной водой, говорит Павел Лисянский, правозащитник и основатель Восточной правозащитной группы. Пророссийские администрации даже штрафуют дачников за то, что те берут воду из водохранилищ.

«Вода подается, скажем, раз в неделю по часам. Конкретно города Антрацит, Красный Луч, Перевальск, в Зоринске там вообще с этим беда. Плюс-минус нормальная ситуация с водой в Алчевске», – говорит Лисянский.

Когда территорию контролировала Украина, был какой-то контроль

По его информации, у проблемы есть несколько причин. Во-первых, из-за нелегальной добычи угля-антрацита. Чем активнее функционируют «копанки», тем хуже с водой.

«Когда территорию контролировала Украина, был какой-то контроль. А они там сейчас разрыли все, что можно, нарушили геологию, и водоемы начали уходить под землю», – говорит он.

Лисянский также подчеркнул, что о проблемах с водой на неподконтрольной Киеву Луганщине сообщали уже давно – их организация как минимум с прошлого года.

Во-вторых, воду плохо откачивают из шахт, а значит, плохо наполняются искусственные водоемы, например, Севериновский возле Антрацита. «Эти водоемы представляли целую систему, например, Исаковское водохранилище, которое питало треть Луганской области, начало мельчать», – уточняет Лисянский.

В-третьих, вода используется для промышленности, которую пророссийские администрации восстанавливают – пусть не в тех масштабах, что была до войны. Например, в Енакиево начали заниматься откачкой воды, чтобы не подтопило Енакиевский металлургический завод.

Несмотря на нехватку воды и отключения, пророссийские администрации неподконтрольной Киеву Луганщины выбирают только треть возможной воды, говорит Радио Донбасс.Реалии директор КП «Попаснянский районный водоканал» Юрий Вилков. Говорят, что им не надо, хотя у населения есть проблемы с водой, уточняет коммунальщик.

Они берут очень маленький объем. За него еще и не платят

«Мы со своей стороны качаем ее круглосуточно, просто они берут очень маленький объем. За него еще и не платят. Это Первомайск, Стаханов (в 2016 году переименован в Кадиевку), Брянка, Кировск (в 2016 году переименован в Голубовку), Алчевск, Красный луч (в 2016 году переименован в Хрустальный), Антрацит, Луганск – и все поселки, которые там рядом находятся», – рассказывает Вилков.

Задолженность за воду остается такой же, какой была еще год назад – 230 миллионов гривен. Боевики не признают установленный тариф за воду – оплачивают только 70% той воды, которую берут.

Проблемы на Донбассе с водой были всегда, говорит Радио Донбасс.Реалии главный редактор «Реальной газеты» Андрей Дихтяренко. Сегодня ситуация ухудшилась еще сильнее, поскольку основные источники воды остались на подконтрольной украинскому правительству территории региона, в частности, водоводы Попаснянского водоканала и Лисичанский водозабор.

«Так называемые местные власти начали решать эту проблему с помощью использования водохранилищ, в частности, в районе Петровского и Алчевска. Но они наполнялись за счет маленьких речек, которые, в свою очередь, питались за счет водоотведения из шахт. Шахты эксплуатировали хищнически, потом половину шахт закрыли. Водоотведения оттуда нет, и еще в прошлом году сильно обмелели реки», – говорит журналист.

О местном населении те, кто устроил авантюру на Донбассе, думали мало

Этим объясняется и рост уровня загрязнения – воды становится меньше, а процент вредных примесей, следовательно, выше.

О местном населении те, кто устроил авантюру на Донбассе, думали мало, говорит Дихтяренко.

Украинская сторона несколько раз заявляла о необходимости провести независимый мониторинг шахты силами инспекторов МАГАТЭ, но сделать это не удалось – инспекторов не пускают пророссийские администрации. В 2017 году шахту даже хотели затопить окончательно.

Подтопление шахт может привести к радиационному загрязнению грунтовых вод Донбасса. В 1979 году на шахте «Юнком» в Донецкой области осуществили ядерный взрыв. После взрыва из шахты постоянно откачивали воду, чтобы исключить попадание радиации как на поверхность, так и в грунтовые воды.

Однако в последние годы шахта затоплена почти на 70%, о чем Радио Донбасс.Реалии уже сообщало.

Как сообщил Радио Донбасс.Реалии координатор проектов ОБСЕ в Украине по анализу и мониторингу экологических рисков Дмитрий Аверин, пока что нарушений по радиационному фону зафиксировано не было.

«В этом году будут браться пробы на возможное заражение воды, но в конце года. Есть риски, есть несколько критических объектов, у которых в случае нарушений может случиться радиационное загрязнение, в том числе воды Северского донца», – сообщил Аверин.

Как сообщали представители международного проекта Wash Cluster, по состоянию на 2019 год почти три четверти (71%) домохозяйств на неподконтрольной Киеву территории Донбасса имели проблемы с качеством питьевой воды.

Данные опроса свидетельствовали, что 53% домохозяйств сталкивались с проблемами с доступностью водопроводной воды в течение последних 12 месяцев, а около 27% домохозяйств отметили, что в их населенном пункте вода подается по графику.

Так, 14% домохозяйств, использующих водопроводную питьевую воду, сталкивались с отсутствием централизованной подачи по крайней мере 1 раз в неделю, 13% – несколько раз в месяц, 26% – реже, чем раз в месяц. Отключение в четверти случаев продолжались меньше 12 часов, в 44% случаев – от 1 до 3 дней, в 26% – более 3 дней.

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