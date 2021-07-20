Коротко о главных событиях 20 июля, которые важны для украинского востока.

Ситуация на фронте

Три раза российские гибридные силы нарушили режим прекращения огня на Донбассе за 19 июля, сообщает штаб ООС. Сегодня - 7 обстрелов. Боевых потерь нет. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют ВСУ в обстрелах своих позиций.

Россия и Донбасс

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Россия готова открыто вторгнуться на Донбасс в случае, если украинская армия попытается освободить регион военным путем. Об этом он заявил в интервью французскому изданию Politique Internationale.

Встреча Зеленский–Байден

Президенты Украины и США встретятся этим летом, но точная дата пока неизвестна. Об этом сказал Джордж Кент, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии. По его словам «вопрос только в том, чтобы найти время в расписании президента Байдена».

Жители ОРДЛО и выборы в РФ

Центризбирком России утвердил порядок дистанционного голосования на выборах в Госдуму для жителей ОРДЛО, у которых есть российское гражданство, сообщают российские СМИ. Регистрация на территории России для голосования не требуется. Избиратели должны быть пользователями единого портала госуслуг России. В МИД Украины заявили, что Украина и международное сообщество не признают результаты такого голосования.

Критическая ситуация с водой

В Минреинтеграции сообщают о критических ограничениях поставок воды населению в ОРДЛО. По информации министерства, в некоторые города региона подают воду 1-2 раза в неделю. В ведомстве отмечают, что такая подача воды может привести к распространению инфекционных заболеваний среди населения.

Протесты в Краматорске

Ветераны российско-украинской войны и представители общественных организаций протестовали против возможного назначения мэра Славянска Вадима Ляха главой новосозданной Славянской военно-гражданской администрации. По словам участников, они против назначения человека, имеющего склонность к сепаратизму. Сам Вадим Лях ситуацию не комментировал.

И еще в регионе

Автобусное сообщение с рядом прифронтовых населенных пунктов Донецкой области возобновится на следующей неделе. Как сообщает пресс-служба обладминистрации, автобусы свяжут прифронтовые Бахмутку, Жованку, Майорск, Луганское, Новолуганское, Травневое, Гладосово, Клиново и другие села с городами Бахмут и Светлодарск. С начала российской агрессии здесь отсутствовал любой транспорт.

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