Зеленський і Байден зустрінуться влітку – тимчасовий повірений у справах США Кент

Президенти України та Сполучених Штатів зустрінуться цього літа, але точна дата поки невідома. Про це у «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода сказав Джордж Кент, тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії.

«Коли президент Байден та президент Зеленський спілкувалися вдруге, президент Байден запропонував, щоб зустріч була в липні або пізніше влітку. Тобто зустріч буде, трохи пізніше. Не в липні, а, думаю, в серпні», – зазначив він.

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На запитання, чи є наразі які-небудь перепони для зустрічі Зеленського та Байдена, Кент заперечив і додав, що «зараз питання лише в тому, щоб знайти час у розкладі президента Байдена».

«Як я казав, зустріч буде влітку. Але не зараз», – зазначив Джордж Кент.

Раніше цього літа Офіс президента України повідомив, що Володимир Зеленський під час розмови з президентом США Джозефом Байденом прийняв запрошення відвідати США у липні цього року. Про те, що йдеться саме про липень, повідомляв і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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17 липня деякі ЗМІ повідомили про те, що американська сторона пропонує перенести візит на серпень – нібито у Вашингтона виникли запитання до ситуації навколо «Нафтогазу України».

Про те, чи є непорозуміння між Україною та США у зв’язку з ситуацією довкола НАК «Нафтогаз України», як США ставляться до оголошеної президентом України «деолігархізації» та що може чекати на українських олігархів із боку Вашингтона – слухайте і дивіться інтерв'ю з Джорджем Кентом цієї суботи, 24 липня.