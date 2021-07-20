Радник держсекретаря США вирушає до України

Радник Державного департаменту Дерек Шолле відвідає Київ 20-21 липня, повідомила пресслужба Держдепартаменту США.

Згідно з повідомленням, мета візиту – підсилення стратегічної цінності відносин США з Україною.

Він продовжить «дипломатичні діалоги» з Україною з низки питань, «включаючи наші спільні занепокоєння щодо газопроводу «Північний потік-2» та енергетичної безпеки в цілому, а також поточні реформи», додали у Держдепартаменті.

«Перебуваючи в Києві, радник Шолле зустрінеться з вищими урядовцями, щоб обговорити підтримку США зусиль України у протидії агресії Росії та у подальшому просуванні економічних і антикорупційних реформ. Він також зустрінеться з представниками ділової спільноти, щоб обговорити економічне відновлення України та можливості спільного процвітання», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що після України, 21-23 липня Шолле відвідає Варшаву.