Без стабільної безпекової ситуації вибори на Донбасі неможливі – Кент

Врегулювання ситуації на Донбасі є ширшим за умови так званої «формули Штайнмаєра», заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент 16 липня під час свого візиту до Краматорська.

За словами Кента, небажання і неготовність Росії виконувати свої зобов’язання, озвучені її президентом Володимиром Путіним у 2015 році, були очевидні йому того ж року, під час першого приїзду дипломата до України і початку роботи в посольстві.

«Були різні пропозиції: і так звана «формула Штайнмаєра», і «кластери». Ми, Сполучені Штати Америки, вважаємо, що до того, як не буде стабільної безпекової ситуації, на тимчасово окупованих територіях просто неможливо провести вибори. Тобто, була пропозиція, люди шість років тому хотіли, щоб були вибори. Та, на жаль, немає безпеки і є російські війська в окупованих районах Донбасу. І російський президент Путін обіцяв більш ніж шість років тому, що наприкінці 2015 року не буде іноземних військ. Перший крок: щоби Росія виконала обіцянку, і це важке завдання для усіх», – наголосив Кент.

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Також він підкреслив, що газогін «Північний потік-2» є загрозою і для безпеки України, і для країн Європи, зокрема, Польщі та Литви.

«Була зустріч у Вашингтоні між канцлером Меркель і президентом Байденом. І вони говорили про те, що США, Німеччина та інші країни не можуть дозволити, щоби Росія використовувала енергію як зброю. І це питання не тільки захисту інтересів України, а, я би сказав, енергетичної безпеки у Європі», – зазначив американський дипломат.

Відповідаючи на питання Радіо Свобода про очікування від зустрічі президентів України та США, Кент повідомив, що візит Володимира Зеленського до США відбудеться влітку, але про точну дату казати зарано.

Джордж Кент відзначив, що розмови напередодні зустрічі президентів України та США про так зване «зовнішнє керування» Україною безпідставні.

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«Росіяни звинувачують інших у тому, що вони насправді роблять. Немає зовнішнього контролю від США – це мета Путіна з Віктором Медведчуком (раніше це був Віктор Янукович). Це не наш варіант. Ми підтримуємо український народ. Ми хочемо, щоби Україна була успішною країною не дивлячись на те, що є зовнішня агресія від Росії, що потрібно здійснити системні реформи – ми знаємо, що Україна буде успішною і ми будемо підтримувати дії України, спрямовані на досягнення цього», – запевнив він.

Також американський дипломат нагадав, що 17 липня будуть сьомі роковини, як у небі над Донбасом російський «Бук» збив літак «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17. Тоді загинуло 298 людей.

«Збиття літака, екологічна катастрофа, більш ніж 13 тисяч людей загинули під час війни на Донбасі, більше мільйона стали переселенцями – це низка наслідків агресії Росії. І, я думаю, пора, щоби російські війська пішли спокійно додому. І нехай люди на Донбасі живуть нормальним життям на території своєї країни, а це – Україна», – наголосив Джордж Кент.

Як повідомляє посольство Сполучених Штатів у Києві, під час перебування в Краматорську Джордж Кент зустрівся з групами командування Операції Об’єднаних Сил та Оперативно-тактичної групи «Схід» і на брифінгах з ними наголосив на прагненні США підтримувати зусилля України у захисті свого суверенітету й територіальної цілісності. Він також зустрівся з цивільними спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Слов’янську.